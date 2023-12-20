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بعد انقطاع 20 عاماً.. سفارة المملكة بجاكرتا تجمع سعودية بوالدتها

عن طريق "سكايب".. وترتب للقائهما وجهاً لوجه في وقت قريب

أسهمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، في جمع مواطنة سعودية بوالدتها الإندونيسية عن طريق برنامج "سكايب"، بعد انقطاع بينهما استمر لأكثر من 20 عاماً.

وتفصيلاً: أثمرت المعلومات التي توفرت لدى قسم شؤون السعوديين بالسفارة في تمهيد اللقاء الإلكتروني، ويجري الترتيب للقائهما وجهاً لوجه بمقر السفارة في وقت قريب.

سفارة خادم الحرمين في إندونيسيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد انقطاع 20 عاماً.. سفارة المملكة بجاكرتا تجمع سعودية بوالدتها
سبق

أسهمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، في جمع مواطنة سعودية بوالدتها الإندونيسية عن طريق برنامج "سكايب"، بعد انقطاع بينهما استمر لأكثر من 20 عاماً.

وتفصيلاً: أثمرت المعلومات التي توفرت لدى قسم شؤون السعوديين بالسفارة في تمهيد اللقاء الإلكتروني، ويجري الترتيب للقائهما وجهاً لوجه بمقر السفارة في وقت قريب.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
09:31 PM

بعد انقطاع 20 عاماً.. سفارة المملكة بجاكرتا تجمع سعودية بوالدتها

عن طريق "سكايب".. وترتب للقائهما وجهاً لوجه في وقت قريب

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عيسى الحربي - الرياض
2
4,872

أسهمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، في جمع مواطنة سعودية بوالدتها الإندونيسية عن طريق برنامج "سكايب"، بعد انقطاع بينهما استمر لأكثر من 20 عاماً.

وتفصيلاً: أثمرت المعلومات التي توفرت لدى قسم شؤون السعوديين بالسفارة في تمهيد اللقاء الإلكتروني، ويجري الترتيب للقائهما وجهاً لوجه بمقر السفارة في وقت قريب.

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