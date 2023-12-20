بعد انقطاع 20 عاماً.. سفارة المملكة بجاكرتا تجمع سعودية بوالدتها

عن طريق "سكايب".. وترتب للقائهما وجهاً لوجه في وقت قريب

أسهمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، في جمع مواطنة سعودية بوالدتها الإندونيسية عن طريق برنامج "سكايب"، بعد انقطاع بينهما استمر لأكثر من 20 عاماً.

وتفصيلاً: أثمرت المعلومات التي توفرت لدى قسم شؤون السعوديين بالسفارة في تمهيد اللقاء الإلكتروني، ويجري الترتيب للقائهما وجهاً لوجه بمقر السفارة في وقت قريب.