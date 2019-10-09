"الدويسان" يحتفل بزواج نجله راشد

احتفل عبدالله راشد الدويسان بزواج نجله راشد من كريمة عبدالله بشير العبدالله في الرياض.
وشرّف الحفل، جمع من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "راشد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل عبدالله راشد الدويسان بزواج نجله راشد من كريمة عبدالله بشير العبدالله في الرياض.
وشرّف الحفل، جمع من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "راشد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل عبدالله راشد الدويسان بزواج نجله راشد من كريمة عبدالله بشير العبدالله في الرياض.
وشرّف الحفل، جمع من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "راشد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل عبدالله راشد الدويسان بزواج نجله راشد من كريمة عبدالله بشير العبدالله في الرياض.
وشرّف الحفل، جمع من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "راشد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.