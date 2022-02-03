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"بايدن" يعلن مقتل زعيم داعش في عملية الإنزال بريف إدلب

عقب عملية أسفرت عن مقتل 9 على الأقل بينهم طفلان وامرأة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم مقتل زعيم داعش في عملية الإنزال بريف إدلب.

وقال بايدن في بيان الخميس: الغارة الأميركية بإدلب قتلت زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وتابع: لا خسائر في صفوف القوات الأميركية التي نفذت الإنزال بإدلب.

وفي وقت سابق اليوم نفّذت القوات الأمريكية الخاصة عملية إنزال جوي في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلان وامرأة.


وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها، أن عملية الشمال السوري كبيرة جدًّا وقد استمرت 3 ساعات، واستخدمت فيها قوات أمريكية خاصة، مضيفًا: "يبدو أن المستهدف بالعملية شخصية من الصف الأول في أحد التنظيمات الإرهابية".

وشدد المرصد على أن العملية الجديدة تحاكي العملية التي استهدفت أبوبكر البغدادي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وفق "سكاي نيوز عربية" أن القوات الخاصة تحت إدارة القيادة المركزية نفّذت "مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا"، في عملية استمرت أكثر من 3 ساعات، وتخللتها اشتباكات قرب بلدة أطمة في إدلب عند الحدود مع تركيا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) جون كيربي: "كانت المهمة ناجحة. لم يسقط ضحايا أمريكيون".

زعيم داعش جو بايدن أبو إبراهيم الهاشمي القرشي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" يعلن مقتل زعيم داعش في عملية الإنزال بريف إدلب
سبق

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم مقتل زعيم داعش في عملية الإنزال بريف إدلب.

وقال بايدن في بيان الخميس: الغارة الأميركية بإدلب قتلت زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وتابع: لا خسائر في صفوف القوات الأميركية التي نفذت الإنزال بإدلب.

وفي وقت سابق اليوم نفّذت القوات الأمريكية الخاصة عملية إنزال جوي في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلان وامرأة.


وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها، أن عملية الشمال السوري كبيرة جدًّا وقد استمرت 3 ساعات، واستخدمت فيها قوات أمريكية خاصة، مضيفًا: "يبدو أن المستهدف بالعملية شخصية من الصف الأول في أحد التنظيمات الإرهابية".

وشدد المرصد على أن العملية الجديدة تحاكي العملية التي استهدفت أبوبكر البغدادي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وفق "سكاي نيوز عربية" أن القوات الخاصة تحت إدارة القيادة المركزية نفّذت "مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا"، في عملية استمرت أكثر من 3 ساعات، وتخللتها اشتباكات قرب بلدة أطمة في إدلب عند الحدود مع تركيا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) جون كيربي: "كانت المهمة ناجحة. لم يسقط ضحايا أمريكيون".

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
04:05 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
05:11 PM

"بايدن" يعلن مقتل زعيم داعش في عملية الإنزال بريف إدلب

عقب عملية أسفرت عن مقتل 9 على الأقل بينهم طفلان وامرأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم مقتل زعيم داعش في عملية الإنزال بريف إدلب.

وقال بايدن في بيان الخميس: الغارة الأميركية بإدلب قتلت زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وتابع: لا خسائر في صفوف القوات الأميركية التي نفذت الإنزال بإدلب.

وفي وقت سابق اليوم نفّذت القوات الأمريكية الخاصة عملية إنزال جوي في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلان وامرأة.


وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها، أن عملية الشمال السوري كبيرة جدًّا وقد استمرت 3 ساعات، واستخدمت فيها قوات أمريكية خاصة، مضيفًا: "يبدو أن المستهدف بالعملية شخصية من الصف الأول في أحد التنظيمات الإرهابية".

وشدد المرصد على أن العملية الجديدة تحاكي العملية التي استهدفت أبوبكر البغدادي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وفق "سكاي نيوز عربية" أن القوات الخاصة تحت إدارة القيادة المركزية نفّذت "مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا"، في عملية استمرت أكثر من 3 ساعات، وتخللتها اشتباكات قرب بلدة أطمة في إدلب عند الحدود مع تركيا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) جون كيربي: "كانت المهمة ناجحة. لم يسقط ضحايا أمريكيون".

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