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"زميل العمل" ينهي معاناة صديقة متبرعاً له بكليته.. مثال للوفاء بـ"هيئة مكة"

وجع الـ4 سنوات تكلل بعملية ناجحة أجريت في مدينة الملك عبدالله الطبية

في بادرة إنسانية، تبرع أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة ماجد بن عبدالله واصلي، بإحدى كليتيه لزميله في العمل "يحيى بن محمد عواجي"، ضارباً بذلك أروع أمثلة الوفاء لإنقاذ حياة زميله من المرض.

وفي التفاصيل؛ تبرع ماجد واصلي، أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة، بإحدى كليتيه لزميله في ذات العمل يحيى بن محمد عواجي، الذي كان يعاني من مرض الفشل الكلوي منذ أربع سنوات ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وقد نصحه الأطباء بضرورة زراعة كلية كي تتحسن صحته، فما كان من زميله "واصلي" إلا أن تقدم للتبرع بإحدى كليتيه له، وذلك لإنقاذ حياته، ضارباً بذلك أروع الأمثلة في الوفاء والمروءة.

وأجريت العملية، الاثنين الماضي، في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

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"زميل العمل" ينهي معاناة صديقة متبرعاً له بكليته.. مثال للوفاء بـ"هيئة مكة"
سبق

في بادرة إنسانية، تبرع أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة ماجد بن عبدالله واصلي، بإحدى كليتيه لزميله في العمل "يحيى بن محمد عواجي"، ضارباً بذلك أروع أمثلة الوفاء لإنقاذ حياة زميله من المرض.

وفي التفاصيل؛ تبرع ماجد واصلي، أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة، بإحدى كليتيه لزميله في ذات العمل يحيى بن محمد عواجي، الذي كان يعاني من مرض الفشل الكلوي منذ أربع سنوات ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وقد نصحه الأطباء بضرورة زراعة كلية كي تتحسن صحته، فما كان من زميله "واصلي" إلا أن تقدم للتبرع بإحدى كليتيه له، وذلك لإنقاذ حياته، ضارباً بذلك أروع الأمثلة في الوفاء والمروءة.

وأجريت العملية، الاثنين الماضي، في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
02:16 PM

"زميل العمل" ينهي معاناة صديقة متبرعاً له بكليته.. مثال للوفاء بـ"هيئة مكة"

وجع الـ4 سنوات تكلل بعملية ناجحة أجريت في مدينة الملك عبدالله الطبية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
4,015

في بادرة إنسانية، تبرع أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة ماجد بن عبدالله واصلي، بإحدى كليتيه لزميله في العمل "يحيى بن محمد عواجي"، ضارباً بذلك أروع أمثلة الوفاء لإنقاذ حياة زميله من المرض.

وفي التفاصيل؛ تبرع ماجد واصلي، أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة، بإحدى كليتيه لزميله في ذات العمل يحيى بن محمد عواجي، الذي كان يعاني من مرض الفشل الكلوي منذ أربع سنوات ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وقد نصحه الأطباء بضرورة زراعة كلية كي تتحسن صحته، فما كان من زميله "واصلي" إلا أن تقدم للتبرع بإحدى كليتيه له، وذلك لإنقاذ حياته، ضارباً بذلك أروع الأمثلة في الوفاء والمروءة.

وأجريت العملية، الاثنين الماضي، في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

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