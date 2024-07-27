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"الحربي" يستعرض إجراءات الأمن العام لتسهيل وصول الحجاج من المدينة لمكة

أكد منع الحجاج غير النظاميين من الوصول لبيت الله الحرام

حثَّ مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، رجال الأمن العاملين على أهمية التسهيل وليس التساهل، مؤكدًا أن الأمن العام لديه من التوجيهات ما يكفل إعادة من لا يحمل تصريح حج، والعمل بحزم لمنع وصول الحجاج غير النظاميين ومخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل إلى مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالف لتلك التعليمات.

وأشار "الحربي" إلى أن صرامة الإجراءات ضد المخالفين ستكون مع العمل على سرعة الإنجاز، وتذليل الصعوبات والمعوقات كافة إن وُجدت في سبيل تقديم خدمة أفضل لقاصدي بيت الله الحرام، عبر جميع المنافذ ومراكز الضبط الأمني الواقعة على الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة.

وقال "الحربي": "ابذلوا المزيد من الجهد والتفاني في أداء الواجب خدمة للدين والوطن وقيادته الرشيدة، وأهمية احتساب الأجر من الله، وإخلاص النية، مع الأخذ بأسباب الحيطة والحذر لمواجهة أي طارئ، والاستفادة من جميع التجهيزات الأمنية التي تم توفيرها لتلك المراكز".

جاء ذلك في جولته على مراكز الضبط الأمني في طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مخاطبًا الأفراد بوجود قادة الحج؛ إذ تفقد "نقطة بوابة المدينة الجنوبية الجديدة" الواقعة على طريق المدينة إلى مكة "طريق الهجرة"، وتجول فيها، واستمع إلى شرح عن أبرز الأدوار التي تقوم بها، وما تحتويه من أجهزة وتقنيات عالية، وُظفت لخدمات الاستعلام والمراقبة والتتبع.. موجهًا بسرعة تفعيل هذه النقطة الحيوية المهمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي" يستعرض إجراءات الأمن العام لتسهيل وصول الحجاج من المدينة لمكة
سبق

حثَّ مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، رجال الأمن العاملين على أهمية التسهيل وليس التساهل، مؤكدًا أن الأمن العام لديه من التوجيهات ما يكفل إعادة من لا يحمل تصريح حج، والعمل بحزم لمنع وصول الحجاج غير النظاميين ومخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل إلى مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالف لتلك التعليمات.

وأشار "الحربي" إلى أن صرامة الإجراءات ضد المخالفين ستكون مع العمل على سرعة الإنجاز، وتذليل الصعوبات والمعوقات كافة إن وُجدت في سبيل تقديم خدمة أفضل لقاصدي بيت الله الحرام، عبر جميع المنافذ ومراكز الضبط الأمني الواقعة على الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة.

وقال "الحربي": "ابذلوا المزيد من الجهد والتفاني في أداء الواجب خدمة للدين والوطن وقيادته الرشيدة، وأهمية احتساب الأجر من الله، وإخلاص النية، مع الأخذ بأسباب الحيطة والحذر لمواجهة أي طارئ، والاستفادة من جميع التجهيزات الأمنية التي تم توفيرها لتلك المراكز".

جاء ذلك في جولته على مراكز الضبط الأمني في طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مخاطبًا الأفراد بوجود قادة الحج؛ إذ تفقد "نقطة بوابة المدينة الجنوبية الجديدة" الواقعة على طريق المدينة إلى مكة "طريق الهجرة"، وتجول فيها، واستمع إلى شرح عن أبرز الأدوار التي تقوم بها، وما تحتويه من أجهزة وتقنيات عالية، وُظفت لخدمات الاستعلام والمراقبة والتتبع.. موجهًا بسرعة تفعيل هذه النقطة الحيوية المهمة.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
10:56 PM

"الحربي" يستعرض إجراءات الأمن العام لتسهيل وصول الحجاج من المدينة لمكة

أكد منع الحجاج غير النظاميين من الوصول لبيت الله الحرام

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
2
6,058

حثَّ مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، رجال الأمن العاملين على أهمية التسهيل وليس التساهل، مؤكدًا أن الأمن العام لديه من التوجيهات ما يكفل إعادة من لا يحمل تصريح حج، والعمل بحزم لمنع وصول الحجاج غير النظاميين ومخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل إلى مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالف لتلك التعليمات.

وأشار "الحربي" إلى أن صرامة الإجراءات ضد المخالفين ستكون مع العمل على سرعة الإنجاز، وتذليل الصعوبات والمعوقات كافة إن وُجدت في سبيل تقديم خدمة أفضل لقاصدي بيت الله الحرام، عبر جميع المنافذ ومراكز الضبط الأمني الواقعة على الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة.

وقال "الحربي": "ابذلوا المزيد من الجهد والتفاني في أداء الواجب خدمة للدين والوطن وقيادته الرشيدة، وأهمية احتساب الأجر من الله، وإخلاص النية، مع الأخذ بأسباب الحيطة والحذر لمواجهة أي طارئ، والاستفادة من جميع التجهيزات الأمنية التي تم توفيرها لتلك المراكز".

جاء ذلك في جولته على مراكز الضبط الأمني في طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مخاطبًا الأفراد بوجود قادة الحج؛ إذ تفقد "نقطة بوابة المدينة الجنوبية الجديدة" الواقعة على طريق المدينة إلى مكة "طريق الهجرة"، وتجول فيها، واستمع إلى شرح عن أبرز الأدوار التي تقوم بها، وما تحتويه من أجهزة وتقنيات عالية، وُظفت لخدمات الاستعلام والمراقبة والتتبع.. موجهًا بسرعة تفعيل هذه النقطة الحيوية المهمة.

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