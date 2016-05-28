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"مدني مكة" يحذر من تغيّرات جوية تستمر حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد"تنبه لسحب ممطرة على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم والعرضيات والطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان، وعرفات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يحذر من تغيّرات جوية تستمر حتى الـ 8 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم والعرضيات والطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان، وعرفات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
02:40 PM

"مدني مكة" يحذر من تغيّرات جوية تستمر حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد"تنبه لسحب ممطرة على عدد من المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم والعرضيات والطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان، وعرفات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

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