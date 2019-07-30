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"البيئة": 390 ألف ريال غرامات مالية على مخالفي نظام المبيدات في 12 مدينة

تنوعت ما بين تداول المحظورة والمنتهية الصلاحية وغير المسجلة.. أتلفت جميعها

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 19 مؤسسة زراعية مخالفة لنظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بغرامات مالية بلغت 390.716 ريالاً، وألزمت الجهات المخالفة بإتلاف الكميات المصادرة على حسابها من خلال جهات متخصصة.

وأوضحت أن المخالفات المسجلة تنوعت ما بين تداول مبيدات محظورة، وتداول مبيدات منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول مبيدات غير مسجلة.

وبيَّنت الوزارة أن مجموع ما تم ضبطه بلغ 610.5 لتر مبيد محظور، و403.5 لتر مبيد منتهي الصلاحية، و13.7 كجم مبيد منتهي الصلاحية، و8.700 كجم مبيد غير مسجل، مشيرة إلى أن المخالفات توزعت على محافظتي جدة وصبيا بعدد 3 مخالفات، تلتها مدينة الرياض وطبرجل والعلا بمخالفتين، ثم المدينة المنورة والدمام وجازان وبيش والنعيرية والغاط وأبوعريش بمخالفة واحدة لكلٍّ منها.

ودعت "البيئة" جميع متداولي المبيدات، من مصنعين وبائعين ومزارعين، إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات، على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام.

يذكر أن العقوبات التي حددها نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، إضافة إلى إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، وإلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.

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"البيئة": 390 ألف ريال غرامات مالية على مخالفي نظام المبيدات في 12 مدينة
سبق

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 19 مؤسسة زراعية مخالفة لنظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بغرامات مالية بلغت 390.716 ريالاً، وألزمت الجهات المخالفة بإتلاف الكميات المصادرة على حسابها من خلال جهات متخصصة.

وأوضحت أن المخالفات المسجلة تنوعت ما بين تداول مبيدات محظورة، وتداول مبيدات منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول مبيدات غير مسجلة.

وبيَّنت الوزارة أن مجموع ما تم ضبطه بلغ 610.5 لتر مبيد محظور، و403.5 لتر مبيد منتهي الصلاحية، و13.7 كجم مبيد منتهي الصلاحية، و8.700 كجم مبيد غير مسجل، مشيرة إلى أن المخالفات توزعت على محافظتي جدة وصبيا بعدد 3 مخالفات، تلتها مدينة الرياض وطبرجل والعلا بمخالفتين، ثم المدينة المنورة والدمام وجازان وبيش والنعيرية والغاط وأبوعريش بمخالفة واحدة لكلٍّ منها.

ودعت "البيئة" جميع متداولي المبيدات، من مصنعين وبائعين ومزارعين، إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات، على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام.

يذكر أن العقوبات التي حددها نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، إضافة إلى إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، وإلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
03:56 PM

"البيئة": 390 ألف ريال غرامات مالية على مخالفي نظام المبيدات في 12 مدينة

تنوعت ما بين تداول المحظورة والمنتهية الصلاحية وغير المسجلة.. أتلفت جميعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 19 مؤسسة زراعية مخالفة لنظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بغرامات مالية بلغت 390.716 ريالاً، وألزمت الجهات المخالفة بإتلاف الكميات المصادرة على حسابها من خلال جهات متخصصة.

وأوضحت أن المخالفات المسجلة تنوعت ما بين تداول مبيدات محظورة، وتداول مبيدات منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول مبيدات غير مسجلة.

وبيَّنت الوزارة أن مجموع ما تم ضبطه بلغ 610.5 لتر مبيد محظور، و403.5 لتر مبيد منتهي الصلاحية، و13.7 كجم مبيد منتهي الصلاحية، و8.700 كجم مبيد غير مسجل، مشيرة إلى أن المخالفات توزعت على محافظتي جدة وصبيا بعدد 3 مخالفات، تلتها مدينة الرياض وطبرجل والعلا بمخالفتين، ثم المدينة المنورة والدمام وجازان وبيش والنعيرية والغاط وأبوعريش بمخالفة واحدة لكلٍّ منها.

ودعت "البيئة" جميع متداولي المبيدات، من مصنعين وبائعين ومزارعين، إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات، على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام.

يذكر أن العقوبات التي حددها نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، إضافة إلى إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، وإلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.

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