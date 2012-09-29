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إطلاق منصة للاستماع لصوت العملاء بـ"أمانة مكة".. تعرف عليها

ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الأمانة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة منصة صوت العملاء، التي تمكن إدارات الأمانة من الاستماع لصوت العملاء، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن مشروعات الإدارة العامة للتقنية الرقمية لتحسين خدمات الأمانة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة المستشار إبراهيم الغامدي، أهمية الاستماع لصوت المستفيد لتحسين الخدمات الرقمية وتمكين إدارات الأمانة من تقديم الخدمات بشكل أفضل ومواكب لطموح الأمانة وتطلعات رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر، أوضح مدير عام التقنية الرقمية المهندس نايف هوساوي أن منصة "صوت العملاء" التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة ضمن المرحلة الأولى من الخدمات المقدمة بالتقنيات الحديثة، هي منصة تعمل على رفع مستوى الخدمات وإشراك المستفيدين في تطوير الأعمال بشكل غير مباشر؛ مستهدفة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وصوت العملاء في تحسين الخدمات.


وتسعى أمانة مكة إلى تطوير وتحسين تجربة المواطن بشكل مستمر من خلال الابتكار والإبداع في الوصول إلى المستفيدين وتطوير المنصات الحديثة والتقنيات الموجهة للتعرف على تجربة العملاء.

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إطلاق منصة للاستماع لصوت العملاء بـ"أمانة مكة".. تعرف عليها
سبق

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة منصة صوت العملاء، التي تمكن إدارات الأمانة من الاستماع لصوت العملاء، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن مشروعات الإدارة العامة للتقنية الرقمية لتحسين خدمات الأمانة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة المستشار إبراهيم الغامدي، أهمية الاستماع لصوت المستفيد لتحسين الخدمات الرقمية وتمكين إدارات الأمانة من تقديم الخدمات بشكل أفضل ومواكب لطموح الأمانة وتطلعات رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر، أوضح مدير عام التقنية الرقمية المهندس نايف هوساوي أن منصة "صوت العملاء" التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة ضمن المرحلة الأولى من الخدمات المقدمة بالتقنيات الحديثة، هي منصة تعمل على رفع مستوى الخدمات وإشراك المستفيدين في تطوير الأعمال بشكل غير مباشر؛ مستهدفة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وصوت العملاء في تحسين الخدمات.


وتسعى أمانة مكة إلى تطوير وتحسين تجربة المواطن بشكل مستمر من خلال الابتكار والإبداع في الوصول إلى المستفيدين وتطوير المنصات الحديثة والتقنيات الموجهة للتعرف على تجربة العملاء.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:55 PM

إطلاق منصة للاستماع لصوت العملاء بـ"أمانة مكة".. تعرف عليها

ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الأمانة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة منصة صوت العملاء، التي تمكن إدارات الأمانة من الاستماع لصوت العملاء، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن مشروعات الإدارة العامة للتقنية الرقمية لتحسين خدمات الأمانة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة المستشار إبراهيم الغامدي، أهمية الاستماع لصوت المستفيد لتحسين الخدمات الرقمية وتمكين إدارات الأمانة من تقديم الخدمات بشكل أفضل ومواكب لطموح الأمانة وتطلعات رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر، أوضح مدير عام التقنية الرقمية المهندس نايف هوساوي أن منصة "صوت العملاء" التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة ضمن المرحلة الأولى من الخدمات المقدمة بالتقنيات الحديثة، هي منصة تعمل على رفع مستوى الخدمات وإشراك المستفيدين في تطوير الأعمال بشكل غير مباشر؛ مستهدفة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وصوت العملاء في تحسين الخدمات.


وتسعى أمانة مكة إلى تطوير وتحسين تجربة المواطن بشكل مستمر من خلال الابتكار والإبداع في الوصول إلى المستفيدين وتطوير المنصات الحديثة والتقنيات الموجهة للتعرف على تجربة العملاء.

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