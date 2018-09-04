النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو يظهر مهاجم السفارة الأمريكية بالقاهرة خلال الاعتداء

العبوة انفجرت به قبل إلقائها.. والتحقيقات أفادت بتبنيه عقلية متطرفة

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفجار العبوة الناسفة، التي خطط شاب لإلقائها على السفارة الأمريكية بالقاهرة في وقت سابق اليوم (الثلاثاء).

ويظهر الفيديو تصاعد دخان من حقيبة كان يحملها الشاب على ظهره، خلال مروره في محيط السفارة قبل أن يهم بإلقائها على المبنى.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً، قبل تنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة باستخدام "مواد كيميائية قابلة للاشتعال"، بحسب ما أفاد مصدر أمني في بيان رسمي.

وأوضح المصدر أن الحقيبة التي كان يحملها الشاب التقطت النار نتيجة لاحتوائها على قارورة بداخلها مواد كيميائية قابلة للاشتعال، مضيفاً أن الشاب يتبنى عقلية متطرفة وفقاً للتحقيقات الأولية.

وذكرت السفارة الأمريكية في القاهرة أنها "على علم بواقعة حدثت" بالقرب من مقرها بمنطقة غاردن سيتي بوسط العاصمة المصرية، مطالبة رعاياها بـ"عدم القدوم إلى السفارة" و"توخي الحذر"، وذلك في سلسلة تغريدات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر".

وأكدت السفارة في وقت لاحق أنها استكملت أعمالها بشكل طبيعي بعد أن انتهت الشرطة المصرية من التحقيق في موقع الحادثة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فيديو يظهر مهاجم السفارة الأمريكية بالقاهرة خلال الاعتداء
سبق

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفجار العبوة الناسفة، التي خطط شاب لإلقائها على السفارة الأمريكية بالقاهرة في وقت سابق اليوم (الثلاثاء).

ويظهر الفيديو تصاعد دخان من حقيبة كان يحملها الشاب على ظهره، خلال مروره في محيط السفارة قبل أن يهم بإلقائها على المبنى.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً، قبل تنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة باستخدام "مواد كيميائية قابلة للاشتعال"، بحسب ما أفاد مصدر أمني في بيان رسمي.

وأوضح المصدر أن الحقيبة التي كان يحملها الشاب التقطت النار نتيجة لاحتوائها على قارورة بداخلها مواد كيميائية قابلة للاشتعال، مضيفاً أن الشاب يتبنى عقلية متطرفة وفقاً للتحقيقات الأولية.

وذكرت السفارة الأمريكية في القاهرة أنها "على علم بواقعة حدثت" بالقرب من مقرها بمنطقة غاردن سيتي بوسط العاصمة المصرية، مطالبة رعاياها بـ"عدم القدوم إلى السفارة" و"توخي الحذر"، وذلك في سلسلة تغريدات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر".

وأكدت السفارة في وقت لاحق أنها استكملت أعمالها بشكل طبيعي بعد أن انتهت الشرطة المصرية من التحقيق في موقع الحادثة.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
07:29 PM

فيديو يظهر مهاجم السفارة الأمريكية بالقاهرة خلال الاعتداء

العبوة انفجرت به قبل إلقائها.. والتحقيقات أفادت بتبنيه عقلية متطرفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
36,626

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفجار العبوة الناسفة، التي خطط شاب لإلقائها على السفارة الأمريكية بالقاهرة في وقت سابق اليوم (الثلاثاء).

ويظهر الفيديو تصاعد دخان من حقيبة كان يحملها الشاب على ظهره، خلال مروره في محيط السفارة قبل أن يهم بإلقائها على المبنى.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً، قبل تنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة باستخدام "مواد كيميائية قابلة للاشتعال"، بحسب ما أفاد مصدر أمني في بيان رسمي.

وأوضح المصدر أن الحقيبة التي كان يحملها الشاب التقطت النار نتيجة لاحتوائها على قارورة بداخلها مواد كيميائية قابلة للاشتعال، مضيفاً أن الشاب يتبنى عقلية متطرفة وفقاً للتحقيقات الأولية.

وذكرت السفارة الأمريكية في القاهرة أنها "على علم بواقعة حدثت" بالقرب من مقرها بمنطقة غاردن سيتي بوسط العاصمة المصرية، مطالبة رعاياها بـ"عدم القدوم إلى السفارة" و"توخي الحذر"، وذلك في سلسلة تغريدات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر".

وأكدت السفارة في وقت لاحق أنها استكملت أعمالها بشكل طبيعي بعد أن انتهت الشرطة المصرية من التحقيق في موقع الحادثة.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة