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ليست منحة إثيوبية ولا لشراء الزمن.. السودان: سد النهضة يهدد نصف سكاننا

"عباس": الأزمة تحتاج إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق دون غياب للمعلومات

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن أزمة سد النهضة تحتاج إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق، مشيراً إلى أن السد يشكل تهديداً لنصف سكان بلاده.

ووفق روسيا اليوم، قال "عباس"، في تصريحات لقناة "الغد" الأربعاء، إن إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد، وعندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه.

وأضاف أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحاً أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.

وأكد حرص السودان على التفاوض مع كل الأطراف للوصول إلى حلول يتفق عليها الجميع بعيداً عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، معتبراً أن الدعوة للعودة إلى مفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن، كما لفت إلى أن السودان مصر على التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الإشكالية.

وزير الري السوداني ياسر عباس

الرئيسية/ أخبار العالم

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ليست منحة إثيوبية ولا لشراء الزمن.. السودان: سد النهضة يهدد نصف سكاننا
سبق

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن أزمة سد النهضة تحتاج إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق، مشيراً إلى أن السد يشكل تهديداً لنصف سكان بلاده.

ووفق روسيا اليوم، قال "عباس"، في تصريحات لقناة "الغد" الأربعاء، إن إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد، وعندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه.

وأضاف أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحاً أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.

وأكد حرص السودان على التفاوض مع كل الأطراف للوصول إلى حلول يتفق عليها الجميع بعيداً عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، معتبراً أن الدعوة للعودة إلى مفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن، كما لفت إلى أن السودان مصر على التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الإشكالية.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
01:39 PM

ليست منحة إثيوبية ولا لشراء الزمن.. السودان: سد النهضة يهدد نصف سكاننا

"عباس": الأزمة تحتاج إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق دون غياب للمعلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن أزمة سد النهضة تحتاج إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق، مشيراً إلى أن السد يشكل تهديداً لنصف سكان بلاده.

ووفق روسيا اليوم، قال "عباس"، في تصريحات لقناة "الغد" الأربعاء، إن إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد، وعندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه.

وأضاف أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحاً أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.

وأكد حرص السودان على التفاوض مع كل الأطراف للوصول إلى حلول يتفق عليها الجميع بعيداً عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، معتبراً أن الدعوة للعودة إلى مفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن، كما لفت إلى أن السودان مصر على التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الإشكالية.

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