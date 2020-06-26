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"الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577

لبنان: 35 إصابة جديدة بكورونا

استقرار حالات الشفاء عند 1144

سجل لبنان 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 34 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والحالة المتبقية لوافد من الخارج مؤخراً؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1697 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2707 فحوصات خاصة بالفيروس، في ظل استقرار حالات الشفاء عند 1144 حالة، وعدد الوفيات على 34 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 35 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل لبنان 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 34 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والحالة المتبقية لوافد من الخارج مؤخراً؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1697 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2707 فحوصات خاصة بالفيروس، في ظل استقرار حالات الشفاء عند 1144 حالة، وعدد الوفيات على 34 حالة.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
05:33 PM

لبنان: 35 إصابة جديدة بكورونا

استقرار حالات الشفاء عند 1144

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيروت
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سجل لبنان 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 34 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والحالة المتبقية لوافد من الخارج مؤخراً؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1697 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2707 فحوصات خاصة بالفيروس، في ظل استقرار حالات الشفاء عند 1144 حالة، وعدد الوفيات على 34 حالة.

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