هبوط حاد في مبيعات سيارات "هيونداي" بسبب "كورونا"

تراجعت بنسبة 50% على أساس سنوي

ذكرت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن بيانات أولية تفيد بتراجع مبيعات مايو 39 بالمائة على أساس سنوي إلى 217 ألفاً و510 سيارات في أنحاء العالم، مع استمرار تأثر الطلب العالمي في أسواق رئيسية سلباً من جراء جائحة "كوفيد-19".

وأوضحت الشركة في بيان نقلته "رويترز"، أن المبيعات الخارجية تراجعت 50 بالمائة على أساس سنوي، بسبب ضعف الطلب على السيارات مع تراجع الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة.

من جانبها، أفادت وزارة التجارة الكورية الجنوبية في بيان منفصل اليوم، بأن صادرات السيارات من كوريا الجنوبية في مايو هبطت بنسبة 54 بالمائة على أساس سنوي، على الرغم من عمليات متعاقبة لاستئناف المبيعات في دول كبرى.

وأرجعت الوزارة السبب إلى زيادة السيارات المتاحة بسبب تراجع المبيعات في الشهر السابق وتراجع الطلب في أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.