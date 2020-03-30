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محافظ بيشة يقوم بجولة تفقدية على الأسواق التموينية والصيدليات

لمتابعة تطبيق الشروط الصحية والالتزام بتعليمات الحد من انتشار كورونا

قام محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة بجولة تفقدية شملت الأسواق التموينية والصيدليات؛ للاطلاع على تطبيق الشروط الصحية والتزامهم بالأنظمة والتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا ومدى تطبيق هذه الأسواق والصيدليات بتوفير جميع المواد الغذائية والمستلزمات الصحية للمستهلك بالأسعار المحددة لجميع الأصناف.


رافق محافظ بيشة في الجولات التفقدية كل من وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق ومدير شرطة بيشة العميد علي بن محمد القحطاني ومدير شعبة المرور العقيد مفلح بن ناصر الشهراني وقائد دوريات الأمن العقيد محمد بن عبدالله بن هندي.

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محافظ بيشة يقوم بجولة تفقدية على الأسواق التموينية والصيدليات
سبق

قام محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة بجولة تفقدية شملت الأسواق التموينية والصيدليات؛ للاطلاع على تطبيق الشروط الصحية والتزامهم بالأنظمة والتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا ومدى تطبيق هذه الأسواق والصيدليات بتوفير جميع المواد الغذائية والمستلزمات الصحية للمستهلك بالأسعار المحددة لجميع الأصناف.


رافق محافظ بيشة في الجولات التفقدية كل من وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق ومدير شرطة بيشة العميد علي بن محمد القحطاني ومدير شعبة المرور العقيد مفلح بن ناصر الشهراني وقائد دوريات الأمن العقيد محمد بن عبدالله بن هندي.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
01:21 AM

محافظ بيشة يقوم بجولة تفقدية على الأسواق التموينية والصيدليات

لمتابعة تطبيق الشروط الصحية والالتزام بتعليمات الحد من انتشار كورونا

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سعود الدعجاني - بيشة
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729

قام محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة بجولة تفقدية شملت الأسواق التموينية والصيدليات؛ للاطلاع على تطبيق الشروط الصحية والتزامهم بالأنظمة والتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا ومدى تطبيق هذه الأسواق والصيدليات بتوفير جميع المواد الغذائية والمستلزمات الصحية للمستهلك بالأسعار المحددة لجميع الأصناف.


رافق محافظ بيشة في الجولات التفقدية كل من وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق ومدير شرطة بيشة العميد علي بن محمد القحطاني ومدير شعبة المرور العقيد مفلح بن ناصر الشهراني وقائد دوريات الأمن العقيد محمد بن عبدالله بن هندي.

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