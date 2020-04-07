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شاهد.. العقيلي يستشهد بقصة المصابة 31 في كوريا ويوجه رسالة وطنية مؤثرة

وجه الزميل الإعلامي خالد العقيلي ، رسالة مؤثرة في حلقة اليوم من برنامج كلنا مسؤول الذي يعرض على قناة السعودية ، وذلك خلال تعليقه على كلمة وزير الصحة التي أكد من خلالها أن الدراسات تتوقع تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات في حال عدم الالتزام التام بالتعليمات.

واستشهد الزميل العقيلي بقصة المصابة ٣١ في كوريا الجنوبية التي نقلت عدوى فايروس كورونا للآلاف، ووجه رسالة وطنية مؤثرة للمستهترين بعد تحذيرات وزير الصحة. وقال العقيلي "أرجوكم لا تكونوا سلاحاً ضد الوطن بعدم التزامكم البقاء في منازلكم.. لا نريد أن نفقد أحبابنا.. ماذنب مواطن أو مقيم أن يكون ضحية بسببكم!!".

ودعا العقيلي الجميع للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع ولتجاوز هذه الأزمة .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. العقيلي يستشهد بقصة المصابة 31 في كوريا ويوجه رسالة وطنية مؤثرة
سبق

وجه الزميل الإعلامي خالد العقيلي ، رسالة مؤثرة في حلقة اليوم من برنامج كلنا مسؤول الذي يعرض على قناة السعودية ، وذلك خلال تعليقه على كلمة وزير الصحة التي أكد من خلالها أن الدراسات تتوقع تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات في حال عدم الالتزام التام بالتعليمات.

واستشهد الزميل العقيلي بقصة المصابة ٣١ في كوريا الجنوبية التي نقلت عدوى فايروس كورونا للآلاف، ووجه رسالة وطنية مؤثرة للمستهترين بعد تحذيرات وزير الصحة. وقال العقيلي "أرجوكم لا تكونوا سلاحاً ضد الوطن بعدم التزامكم البقاء في منازلكم.. لا نريد أن نفقد أحبابنا.. ماذنب مواطن أو مقيم أن يكون ضحية بسببكم!!".

ودعا العقيلي الجميع للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع ولتجاوز هذه الأزمة .

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:19 PM

شاهد.. العقيلي يستشهد بقصة المصابة 31 في كوريا ويوجه رسالة وطنية مؤثرة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
8,332

وجه الزميل الإعلامي خالد العقيلي ، رسالة مؤثرة في حلقة اليوم من برنامج كلنا مسؤول الذي يعرض على قناة السعودية ، وذلك خلال تعليقه على كلمة وزير الصحة التي أكد من خلالها أن الدراسات تتوقع تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات في حال عدم الالتزام التام بالتعليمات.

واستشهد الزميل العقيلي بقصة المصابة ٣١ في كوريا الجنوبية التي نقلت عدوى فايروس كورونا للآلاف، ووجه رسالة وطنية مؤثرة للمستهترين بعد تحذيرات وزير الصحة. وقال العقيلي "أرجوكم لا تكونوا سلاحاً ضد الوطن بعدم التزامكم البقاء في منازلكم.. لا نريد أن نفقد أحبابنا.. ماذنب مواطن أو مقيم أن يكون ضحية بسببكم!!".

ودعا العقيلي الجميع للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع ولتجاوز هذه الأزمة .

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