"الكهرباء" تخصم 25% من استهلاك الشهر الحالي بالمنطقة الجنوبية

تعويضًا لانقطاع الخدمة الواقع في أواخر شهر رمضان

تلقى عددٌ من مشتركي شركة الكهرباء في المنطقة الجنوبية، رسالة نصية جاء فيها "عزيزي المشترك، تنفيذًا لقرار "السعودية للكهرباء"، بحسم 25 % من قيمة الاستهلاك؛ نود إحاطتكم بإتمام تنفيذ الحسم بفاتورتكم الصادرة لهذا الشهر.

وأوضح مصدرٌ أن التعويض الذي جاء في الرسالة النصية للمشتركين خاص بالمنطقة الجنوبية بعد الانقطاع الذي حدث للكهرباء في أواخر شهر رمضان المبارك، والذي شمل نجران وعسير وجازان والباحة.