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أمير الشمالية يشيد بنجاح وزارة التعليم في توفير منصات التعليم عن بعد

أكد أن النتائج والأرقام غير مسبوقة وحققت الهدف الأهم وهو خدمة الطلاب

أشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، بنجاح ‎وزارة التعليم في توفير منصات التعليم عن بُعد، بكفاءة وفاعلية عالية، خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام، وتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي من منازلهم واستمرار عمليتهم التعليمية في أي وقت ومكان من دون أن يكون هناك توقف ليوم واحد، مبيناً أن النتائج والأرقام للتعليم عن بُعد غير مسبوقة، وحققت الهدف الأهم وهو خدمة الطلاب .
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على الدعم والمتابعة اللذين يجدهما التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين إيماناً منهما - حفظهما الله -، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تعتني ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادراً على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه.
وأشار إلى أن التعليم العام والجامعي إضافة للتعليم التقني والمهني في المملكة يأتي ضمن أوليات القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بما تخصصه لهما من ميزانيات تواكب تطلعاتهما المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن التعليم عن بعد بات من الخيارات الإستراتيجية في الظروف العادية والاستثنائية، ليؤتي ثماره المنشودة في صناعة رأس المال البشري المؤهل القادر على البحث والتحليل والتعلُم المستمر، مقدماً شكره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ولزملائه منسوبي ومنسوبات التعليم على جهودهم المخلصة لنهضة التعليم في وطننا الغالي, كما قدم الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم، والإبقاء على أبنائهم في المنزل يتلقون تعليمهم ويواصلون رحلتهم التعليمية، وإلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لما حققه من تطويرات كبيرة وملموسة وفاعلة في البنية التحتية لشبكة الاتصالات التي غطت معظم مناطق المملكة وساهمت في إنجاح التعليم عن بعد.

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية منصات التعليم عن بُعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشمالية يشيد بنجاح وزارة التعليم في توفير منصات التعليم عن بعد
سبق

أشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، بنجاح ‎وزارة التعليم في توفير منصات التعليم عن بُعد، بكفاءة وفاعلية عالية، خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام، وتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي من منازلهم واستمرار عمليتهم التعليمية في أي وقت ومكان من دون أن يكون هناك توقف ليوم واحد، مبيناً أن النتائج والأرقام للتعليم عن بُعد غير مسبوقة، وحققت الهدف الأهم وهو خدمة الطلاب .
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على الدعم والمتابعة اللذين يجدهما التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين إيماناً منهما - حفظهما الله -، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تعتني ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادراً على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه.
وأشار إلى أن التعليم العام والجامعي إضافة للتعليم التقني والمهني في المملكة يأتي ضمن أوليات القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بما تخصصه لهما من ميزانيات تواكب تطلعاتهما المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن التعليم عن بعد بات من الخيارات الإستراتيجية في الظروف العادية والاستثنائية، ليؤتي ثماره المنشودة في صناعة رأس المال البشري المؤهل القادر على البحث والتحليل والتعلُم المستمر، مقدماً شكره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ولزملائه منسوبي ومنسوبات التعليم على جهودهم المخلصة لنهضة التعليم في وطننا الغالي, كما قدم الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم، والإبقاء على أبنائهم في المنزل يتلقون تعليمهم ويواصلون رحلتهم التعليمية، وإلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لما حققه من تطويرات كبيرة وملموسة وفاعلة في البنية التحتية لشبكة الاتصالات التي غطت معظم مناطق المملكة وساهمت في إنجاح التعليم عن بعد.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:07 PM

أمير الشمالية يشيد بنجاح وزارة التعليم في توفير منصات التعليم عن بعد

أكد أن النتائج والأرقام غير مسبوقة وحققت الهدف الأهم وهو خدمة الطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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أشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، بنجاح ‎وزارة التعليم في توفير منصات التعليم عن بُعد، بكفاءة وفاعلية عالية، خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام، وتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي من منازلهم واستمرار عمليتهم التعليمية في أي وقت ومكان من دون أن يكون هناك توقف ليوم واحد، مبيناً أن النتائج والأرقام للتعليم عن بُعد غير مسبوقة، وحققت الهدف الأهم وهو خدمة الطلاب .
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على الدعم والمتابعة اللذين يجدهما التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين إيماناً منهما - حفظهما الله -، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تعتني ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادراً على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه.
وأشار إلى أن التعليم العام والجامعي إضافة للتعليم التقني والمهني في المملكة يأتي ضمن أوليات القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بما تخصصه لهما من ميزانيات تواكب تطلعاتهما المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن التعليم عن بعد بات من الخيارات الإستراتيجية في الظروف العادية والاستثنائية، ليؤتي ثماره المنشودة في صناعة رأس المال البشري المؤهل القادر على البحث والتحليل والتعلُم المستمر، مقدماً شكره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ولزملائه منسوبي ومنسوبات التعليم على جهودهم المخلصة لنهضة التعليم في وطننا الغالي, كما قدم الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم، والإبقاء على أبنائهم في المنزل يتلقون تعليمهم ويواصلون رحلتهم التعليمية، وإلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لما حققه من تطويرات كبيرة وملموسة وفاعلة في البنية التحتية لشبكة الاتصالات التي غطت معظم مناطق المملكة وساهمت في إنجاح التعليم عن بعد.

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