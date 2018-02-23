هطول أمطار متفرقة على "تبوك وحقل"
شملت عديداً من الضواحي والمراكز
هطلت مساء أمس, أمطارٌ متفرقة على مدينة تبوك شملت المدينة وضواحيها, كما هطلت أمطارٌ على محافظة حقل شملت المحافظة وضواحيها ومركز الزيتة وشريف معطيه والوادي الأبيض.
وهطلت أمطارٌ على مركز علو القصير شملت المركز والشرف ووادي السر ووادي صعاد وأم حطب والهلميه، ومركز أبو الحنشان شملت المركز وتنيينير والأسمر وردة رشيد والجديد.
هطول أمطار متفرقة على "تبوك وحقل"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-02-23
هطلت مساء أمس, أمطارٌ متفرقة على مدينة تبوك شملت المدينة وضواحيها, كما هطلت أمطارٌ على محافظة حقل شملت المحافظة وضواحيها ومركز الزيتة وشريف معطيه والوادي الأبيض.
وهطلت أمطارٌ على مركز علو القصير شملت المركز والشرف ووادي السر ووادي صعاد وأم حطب والهلميه، ومركز أبو الحنشان شملت المركز وتنيينير والأسمر وردة رشيد والجديد.
23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:22 PM
هطول أمطار متفرقة على "تبوك وحقل"
شملت عديداً من الضواحي والمراكز
هطلت مساء أمس, أمطارٌ متفرقة على مدينة تبوك شملت المدينة وضواحيها, كما هطلت أمطارٌ على محافظة حقل شملت المحافظة وضواحيها ومركز الزيتة وشريف معطيه والوادي الأبيض.
وهطلت أمطارٌ على مركز علو القصير شملت المركز والشرف ووادي السر ووادي صعاد وأم حطب والهلميه، ومركز أبو الحنشان شملت المركز وتنيينير والأسمر وردة رشيد والجديد.