انطلاق "حملة 80" بقيمة ألف ريال في "مرور الباحة"

تتضمن مراقبة سلوك قائدي المركبات أثناء القيادة

نفذ الإعلامي صلاح الغيدان، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ممثلة بمرور منطقة الباحة، حملة 80 التي شملت مدينة الرياض ومنها إلى الباحة.

وتمثلت الحملة بمراقبة سلوك قائدي المركبات أثناء القيادة وتخصيص عدد من النقاط لمن يستخدم حزام الأمان ويلتزم بالسرعة المحددة ويستخدم إشارة المركبات عند الانعطاف والانتقال من مسار إلى آخر ولا يستخدم الجوال .

ونفذت الحملة في عدد من طرق منطقة الباحة بإشراف ومتابعة من العقيد مسفر الثبيتي مدير مرور المنطقة، ورصدت التزامًا ملحوظًا من قائدي المركبات بالتعليمات خلال قيادة المركبات وحصول عدد منهم على خطاب شكر من مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي ومكافأة مالية ألف ريال .

جدير بالذكر أن فكرة الحملة تقوم على متابعة السائقين الملتزمين مروريًّا بالمرور السري دون علمهم، ومن ثم استيقافهم، وتحفيزهم بمكافأة مادية وشهادة شكر من مدير المرور.

وانطلقت الحملة بالشراكة بين المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق.

ويُعد المركز أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى أن تصبح السعودية ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030.