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"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية

تنديد فلسطيني بانتهاكات الاحتلال

أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، بتقديم خطط بناء لحوالي 800 منزل للمستوطنين اليهود

في الضفة الغربية المحتلة لترسيخ المشاريع في الأيام الأخيرة لإدارة دونالد ترامب المؤيدة للاستيطان.

وذكر مكتب "نتنياهو" أنه سيتم بناء حوالي 800 منزل في مستوطنات بيت إيل وجفعات زئيف شمال القدس وفي تل مناشه

ورحليم وشافي شومرون وبركان وكارني شومرون في شمال الضفة الغربية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن جانبه، بين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أنها محاولة لسباق الزمن والاستفادة من

الأيام الأخيرة للإدارة الأمريكية الحالية.

ومن جهتهم، ندد الفلسطينيون بهذا البناء ووصفوه بأنه غير قانوني.

ويبدو أن توقيت هذه الخطوة كان محاولة لوضع مخطط إسرائيل بحبر لا يمحى قبل أن يصبح جو بايدن، الذي انتقد سياساتها

الاستيطانية، رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية
سبق

أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، بتقديم خطط بناء لحوالي 800 منزل للمستوطنين اليهود

في الضفة الغربية المحتلة لترسيخ المشاريع في الأيام الأخيرة لإدارة دونالد ترامب المؤيدة للاستيطان.

وذكر مكتب "نتنياهو" أنه سيتم بناء حوالي 800 منزل في مستوطنات بيت إيل وجفعات زئيف شمال القدس وفي تل مناشه

ورحليم وشافي شومرون وبركان وكارني شومرون في شمال الضفة الغربية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن جانبه، بين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أنها محاولة لسباق الزمن والاستفادة من

الأيام الأخيرة للإدارة الأمريكية الحالية.

ومن جهتهم، ندد الفلسطينيون بهذا البناء ووصفوه بأنه غير قانوني.

ويبدو أن توقيت هذه الخطوة كان محاولة لوضع مخطط إسرائيل بحبر لا يمحى قبل أن يصبح جو بايدن، الذي انتقد سياساتها

الاستيطانية، رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
07:11 PM

"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية

تنديد فلسطيني بانتهاكات الاحتلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، بتقديم خطط بناء لحوالي 800 منزل للمستوطنين اليهود

في الضفة الغربية المحتلة لترسيخ المشاريع في الأيام الأخيرة لإدارة دونالد ترامب المؤيدة للاستيطان.

وذكر مكتب "نتنياهو" أنه سيتم بناء حوالي 800 منزل في مستوطنات بيت إيل وجفعات زئيف شمال القدس وفي تل مناشه

ورحليم وشافي شومرون وبركان وكارني شومرون في شمال الضفة الغربية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن جانبه، بين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أنها محاولة لسباق الزمن والاستفادة من

الأيام الأخيرة للإدارة الأمريكية الحالية.

ومن جهتهم، ندد الفلسطينيون بهذا البناء ووصفوه بأنه غير قانوني.

ويبدو أن توقيت هذه الخطوة كان محاولة لوضع مخطط إسرائيل بحبر لا يمحى قبل أن يصبح جو بايدن، الذي انتقد سياساتها

الاستيطانية، رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير.

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