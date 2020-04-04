بالفيديو.. تصرفات بسيطة تسهم بانتشار العدوى.. تجنبها للوقاية من "كورونا"

رصد حساب "عش بصحة " @LiveWellMOH، المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة @SaudiMOH ، تصرفات وسلوكيات بسيطة، قد تسهم في انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ودعا الحساب في مقطع فيديو توعوي إلى تجنُّب هذه السلوكيات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، محذرًا من أن استخدام أدوات الآخرين الشخصية قد ينقل العدوى.

وأكد عدم الحاجة لاستخدام القفازات الطبية، فيما يحتاج الإنسان فقط إلى المحافظة على تعقيم اليدين أو غسلهما جيدًا.

ونصح الحساب بفتح المصعد بثني الأصابع، وفتح الأبواب بالساعد، وعدم لبس الكمامات بطريقة خاطئة.