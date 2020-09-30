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"تعليم الطائف" يطلق مسابقة مدرستي الرقمية لدعم مشاركات منسوبيه

تهدف إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

انطلقت مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد) في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وذلك لدعم مشاركات المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية تفعيل المسابقة والعناية بها وتشكيل اللجان المنفّذة والمحكّمة، بحيث تكون الإدارات والأقسام برئاسة مدير الإدارة، ومنسق التميز مقرر أو عدد من الأعضاء، ومكتب التعليم برئاسة مدير المكتب، ورئيس وحدة التميز مقرراً وعدد من الأعضاء، مضيفاً أن المدارس ستكون من خلال لجنة الجودة والتميز، ويكون منسق التميز بالمدرسة مقرراً ومنسقاً ،مشيراً أن المشاركة في هذه المسابقة تساهم بشكل كبير في تعزيز دور المدرسة والمجتمع وولي الأمر فيما تحقق في التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا.

هذا وقد عملت اللجان المعنية في مركز التميز بتعليم الطائف والإدارات ومكاتب التعليم والمدارس على نشر ثقافة المسابقة، التي تهدف إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي، وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد ،وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، بالإضافة إلى ترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

وتستهدف المسابقة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة كما تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بُعد، من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة.


وتتضمن مجالات المسابقة مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، ومجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، بالإضافة إلى مجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الطائف" يطلق مسابقة مدرستي الرقمية لدعم مشاركات منسوبيه
سبق

انطلقت مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد) في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وذلك لدعم مشاركات المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية تفعيل المسابقة والعناية بها وتشكيل اللجان المنفّذة والمحكّمة، بحيث تكون الإدارات والأقسام برئاسة مدير الإدارة، ومنسق التميز مقرر أو عدد من الأعضاء، ومكتب التعليم برئاسة مدير المكتب، ورئيس وحدة التميز مقرراً وعدد من الأعضاء، مضيفاً أن المدارس ستكون من خلال لجنة الجودة والتميز، ويكون منسق التميز بالمدرسة مقرراً ومنسقاً ،مشيراً أن المشاركة في هذه المسابقة تساهم بشكل كبير في تعزيز دور المدرسة والمجتمع وولي الأمر فيما تحقق في التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا.

هذا وقد عملت اللجان المعنية في مركز التميز بتعليم الطائف والإدارات ومكاتب التعليم والمدارس على نشر ثقافة المسابقة، التي تهدف إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي، وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد ،وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، بالإضافة إلى ترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

وتستهدف المسابقة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة كما تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بُعد، من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة.


وتتضمن مجالات المسابقة مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، ومجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، بالإضافة إلى مجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:21 PM

"تعليم الطائف" يطلق مسابقة مدرستي الرقمية لدعم مشاركات منسوبيه

تهدف إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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انطلقت مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد) في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وذلك لدعم مشاركات المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية تفعيل المسابقة والعناية بها وتشكيل اللجان المنفّذة والمحكّمة، بحيث تكون الإدارات والأقسام برئاسة مدير الإدارة، ومنسق التميز مقرر أو عدد من الأعضاء، ومكتب التعليم برئاسة مدير المكتب، ورئيس وحدة التميز مقرراً وعدد من الأعضاء، مضيفاً أن المدارس ستكون من خلال لجنة الجودة والتميز، ويكون منسق التميز بالمدرسة مقرراً ومنسقاً ،مشيراً أن المشاركة في هذه المسابقة تساهم بشكل كبير في تعزيز دور المدرسة والمجتمع وولي الأمر فيما تحقق في التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا.

هذا وقد عملت اللجان المعنية في مركز التميز بتعليم الطائف والإدارات ومكاتب التعليم والمدارس على نشر ثقافة المسابقة، التي تهدف إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي، وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد ،وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، بالإضافة إلى ترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

وتستهدف المسابقة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة كما تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بُعد، من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة.


وتتضمن مجالات المسابقة مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، ومجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، بالإضافة إلى مجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

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