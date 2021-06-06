"الأراضي البيضاء": 15 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل في المدينة وعسير

تجنباً لفرض غرامة عدم التسجيل التي تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في منطقتي المدينة المنورة وعسير، وذلك بعد مضي 6 أشهر على إعلان تطبيق المرحلة الأولى للرسوم في المدينة المنورة وحاضرة عسير في شهر ديسمبر 2020.

وأكد البرنامج على ملّاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط بضرورة تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa بحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقاً قبل انتهاء المهلة في 21 يونيو 2021؛ تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل التي تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، إضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

وأوضح البرنامج أنه وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال المدة الماضية بهدف تحقيق الأهداف الرئيسة الثلاثة للبرنامج التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بتطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء التي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في المدينة المنوّرة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، على أن يمتد لمدن أخرى في تطبيق الرسوم تشمل: الأحساء، وحفر الباطن، والقصيم، وحائل، وغيرها من المدن التي سيعلن عن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال المدة المقبلة.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يقوم بمراجعة دورية لتطبيق الرسوم في المدن المستهدفة من البرنامج، وذلك لمتابعة مخرجات تطبيق النظام على الأراضي البيضاء وتقرير الانتقال إلى المرحلة التالية أو تعليق التطبيق أو تطبيق أكثر من مرحلة أو تجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.