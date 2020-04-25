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متحدث "الصحة": بعض وفيات "كورونا" لا تعاني أمراضاً مزمنة

شدد على أهمية اتباع سبل الوقاية لمنع الإصابة بالفيروس

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن بعض الوفيات بفيروس كورونا كانت لأشخاص لا يعانون من أمراض مزمنة.

وقال "العبدالعالي": تتفاوت شدة المرض من شخص إلى آخر، وجميع الفئات عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف: ننصح بالتقيد بالتدابير الاحترازية بالنسبة للجميع؛ للوقاية من الإصابة.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": بعض وفيات "كورونا" لا تعاني أمراضاً مزمنة
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن بعض الوفيات بفيروس كورونا كانت لأشخاص لا يعانون من أمراض مزمنة.

وقال "العبدالعالي": تتفاوت شدة المرض من شخص إلى آخر، وجميع الفئات عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف: ننصح بالتقيد بالتدابير الاحترازية بالنسبة للجميع؛ للوقاية من الإصابة.

‏‫

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:22 PM

متحدث "الصحة": بعض وفيات "كورونا" لا تعاني أمراضاً مزمنة

شدد على أهمية اتباع سبل الوقاية لمنع الإصابة بالفيروس

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
16,763

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن بعض الوفيات بفيروس كورونا كانت لأشخاص لا يعانون من أمراض مزمنة.

وقال "العبدالعالي": تتفاوت شدة المرض من شخص إلى آخر، وجميع الفئات عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف: ننصح بالتقيد بالتدابير الاحترازية بالنسبة للجميع؛ للوقاية من الإصابة.

‏‫

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