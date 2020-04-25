متحدث "الصحة": بعض وفيات "كورونا" لا تعاني أمراضاً مزمنة

شدد على أهمية اتباع سبل الوقاية لمنع الإصابة بالفيروس

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن بعض الوفيات بفيروس كورونا كانت لأشخاص لا يعانون من أمراض مزمنة.

وقال "العبدالعالي": تتفاوت شدة المرض من شخص إلى آخر، وجميع الفئات عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف: ننصح بالتقيد بالتدابير الاحترازية بالنسبة للجميع؛ للوقاية من الإصابة.

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