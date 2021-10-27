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"آل الشيخ": أي تجاوز أو إساءة في فعاليات موسم الرياض ستكون مرصودة وسيقبض على مرتكبيها

رئيس "الترفيه" أشاد بأدوار رجال الأمن من المرور والشرطة في إنجاح الفعاليات

حذّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، من ارتكاب التجاوزات خلال موسم الرياض، مشيرًا إلى تواجد مئات الكاميرات وعمليات الرصد الدقيقة لأي تجاوز أو إساءة.

وقال: من يسيء أو يتجاوز سوف يلقى عقابه، ويتم إحضاره والقبض عليه، وعلى الجميع الاستمتاع بفعاليات الموسم بعيداً عن التجاوزات والمخالفات، "فلا تضع نفسك في موقف شبهة".

وأشاد بأدوار رجال الأمن من المرور والشرطة في إنجاح فعاليات موسم الرياض، ووصفهم بأنهم إبطال في أرض الميدان، منوهاً بدرجة التنسيق العاليةً، والتعاون الكبير مع وزارة الداخلية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه؛ من خلال حوار مباشر مع متابعيه عبر حسابه بـ"تويتر" وإدارة الاعلامي خلف الخميسي عن أمنيته بأن يتجاوز عدد زوار الموسم الحالي أكثر من 10 ملايين زائر.

ونفى "آل الشيخ" وجود أي مبالغة في أسعار تذاكر الفعاليات، وأضاف: من يذهب إلى دول مجاورة سيدفع ما نسبته أكثر من 50٪ من السعر المدفوع في الرياض، إضافةً إلى دفع تكاليف السكن والطيران.

وأردف: ستخصص لأبناء شهداء الواجب ورجال الأمن والعسكريين مميزات خاصة وأساور خاصة تعطيهم مميزات عن غيرهم.

وأشار إلى استمرار المباني والإنشاءات بمناطق الموسم لفترة طويلة، حتى بعد انتهاء الموسم، حيث ستكون مناطق البوليفارد مستمرة لسنوات وفيارياض والعاذرية والمربع وسفاري؛ مستمرة لأطول فترة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": أي تجاوز أو إساءة في فعاليات موسم الرياض ستكون مرصودة وسيقبض على مرتكبيها
سبق

حذّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، من ارتكاب التجاوزات خلال موسم الرياض، مشيرًا إلى تواجد مئات الكاميرات وعمليات الرصد الدقيقة لأي تجاوز أو إساءة.

وقال: من يسيء أو يتجاوز سوف يلقى عقابه، ويتم إحضاره والقبض عليه، وعلى الجميع الاستمتاع بفعاليات الموسم بعيداً عن التجاوزات والمخالفات، "فلا تضع نفسك في موقف شبهة".

وأشاد بأدوار رجال الأمن من المرور والشرطة في إنجاح فعاليات موسم الرياض، ووصفهم بأنهم إبطال في أرض الميدان، منوهاً بدرجة التنسيق العاليةً، والتعاون الكبير مع وزارة الداخلية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه؛ من خلال حوار مباشر مع متابعيه عبر حسابه بـ"تويتر" وإدارة الاعلامي خلف الخميسي عن أمنيته بأن يتجاوز عدد زوار الموسم الحالي أكثر من 10 ملايين زائر.

ونفى "آل الشيخ" وجود أي مبالغة في أسعار تذاكر الفعاليات، وأضاف: من يذهب إلى دول مجاورة سيدفع ما نسبته أكثر من 50٪ من السعر المدفوع في الرياض، إضافةً إلى دفع تكاليف السكن والطيران.

وأردف: ستخصص لأبناء شهداء الواجب ورجال الأمن والعسكريين مميزات خاصة وأساور خاصة تعطيهم مميزات عن غيرهم.

وأشار إلى استمرار المباني والإنشاءات بمناطق الموسم لفترة طويلة، حتى بعد انتهاء الموسم، حيث ستكون مناطق البوليفارد مستمرة لسنوات وفيارياض والعاذرية والمربع وسفاري؛ مستمرة لأطول فترة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
03:12 PM

"آل الشيخ": أي تجاوز أو إساءة في فعاليات موسم الرياض ستكون مرصودة وسيقبض على مرتكبيها

رئيس "الترفيه" أشاد بأدوار رجال الأمن من المرور والشرطة في إنجاح الفعاليات

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عبدالحكيم شار - الرياض
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حذّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، من ارتكاب التجاوزات خلال موسم الرياض، مشيرًا إلى تواجد مئات الكاميرات وعمليات الرصد الدقيقة لأي تجاوز أو إساءة.

وقال: من يسيء أو يتجاوز سوف يلقى عقابه، ويتم إحضاره والقبض عليه، وعلى الجميع الاستمتاع بفعاليات الموسم بعيداً عن التجاوزات والمخالفات، "فلا تضع نفسك في موقف شبهة".

وأشاد بأدوار رجال الأمن من المرور والشرطة في إنجاح فعاليات موسم الرياض، ووصفهم بأنهم إبطال في أرض الميدان، منوهاً بدرجة التنسيق العاليةً، والتعاون الكبير مع وزارة الداخلية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه؛ من خلال حوار مباشر مع متابعيه عبر حسابه بـ"تويتر" وإدارة الاعلامي خلف الخميسي عن أمنيته بأن يتجاوز عدد زوار الموسم الحالي أكثر من 10 ملايين زائر.

ونفى "آل الشيخ" وجود أي مبالغة في أسعار تذاكر الفعاليات، وأضاف: من يذهب إلى دول مجاورة سيدفع ما نسبته أكثر من 50٪ من السعر المدفوع في الرياض، إضافةً إلى دفع تكاليف السكن والطيران.

وأردف: ستخصص لأبناء شهداء الواجب ورجال الأمن والعسكريين مميزات خاصة وأساور خاصة تعطيهم مميزات عن غيرهم.

وأشار إلى استمرار المباني والإنشاءات بمناطق الموسم لفترة طويلة، حتى بعد انتهاء الموسم، حيث ستكون مناطق البوليفارد مستمرة لسنوات وفيارياض والعاذرية والمربع وسفاري؛ مستمرة لأطول فترة.

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