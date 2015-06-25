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"الشمري" تنوه بحصول المملكة على المركز الأول عربيًا بالتعليم الإلكتروني

بالإضافة للمرتبة الأولى عربيًا في جهود الجامعات لنشر أبحاث "كورونا"

أشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري بحصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول عربيًا في مجال التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا، وكذلك حصولها على المركز الأول عربيًا في جهود الجامعات لنشر أبحاث "كورونا".

وقالت "الشمري" في تصريح لها اليوم: إن هذا النجاح الكبير للمملكة يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بالتعليم والحرص الكبير على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عصري، وتقديم كل الدعم وتهيئة وتيسير جميع السُبل لتحقيق الهدف المنشود.

ونوهت رئيسة اللجنة باهتمام المملكة بالبحث العلمي والابتكار وتهيئة السبل كافة أمام العلماء والباحثين لتحقيق النجاح والتفوق والمنافسة عالميًا، مثمنة الخطوات الملموسة التي بدأتها المملكة لتطوير المنظومة التعليمية التي سينتج عنها مخرجات مؤهلة وعلى قدر عالٍ من التعليم والمعرفة للإسهام في تنمية الوطن ورفعته.


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"الشمري" تنوه بحصول المملكة على المركز الأول عربيًا بالتعليم الإلكتروني
سبق

أشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري بحصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول عربيًا في مجال التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا، وكذلك حصولها على المركز الأول عربيًا في جهود الجامعات لنشر أبحاث "كورونا".

وقالت "الشمري" في تصريح لها اليوم: إن هذا النجاح الكبير للمملكة يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بالتعليم والحرص الكبير على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عصري، وتقديم كل الدعم وتهيئة وتيسير جميع السُبل لتحقيق الهدف المنشود.

ونوهت رئيسة اللجنة باهتمام المملكة بالبحث العلمي والابتكار وتهيئة السبل كافة أمام العلماء والباحثين لتحقيق النجاح والتفوق والمنافسة عالميًا، مثمنة الخطوات الملموسة التي بدأتها المملكة لتطوير المنظومة التعليمية التي سينتج عنها مخرجات مؤهلة وعلى قدر عالٍ من التعليم والمعرفة للإسهام في تنمية الوطن ورفعته.


24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
05:09 PM

"الشمري" تنوه بحصول المملكة على المركز الأول عربيًا بالتعليم الإلكتروني

بالإضافة للمرتبة الأولى عربيًا في جهود الجامعات لنشر أبحاث "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري بحصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول عربيًا في مجال التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا، وكذلك حصولها على المركز الأول عربيًا في جهود الجامعات لنشر أبحاث "كورونا".

وقالت "الشمري" في تصريح لها اليوم: إن هذا النجاح الكبير للمملكة يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بالتعليم والحرص الكبير على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عصري، وتقديم كل الدعم وتهيئة وتيسير جميع السُبل لتحقيق الهدف المنشود.

ونوهت رئيسة اللجنة باهتمام المملكة بالبحث العلمي والابتكار وتهيئة السبل كافة أمام العلماء والباحثين لتحقيق النجاح والتفوق والمنافسة عالميًا، مثمنة الخطوات الملموسة التي بدأتها المملكة لتطوير المنظومة التعليمية التي سينتج عنها مخرجات مؤهلة وعلى قدر عالٍ من التعليم والمعرفة للإسهام في تنمية الوطن ورفعته.


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