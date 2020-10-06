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"اللجنة الأمنية" بإمارة الرياض تضبط معملاً مخالفًا لتصنيع الشعارات والأنواط العسكرية

ضبطت 800 قطعة في مصنع يديره 5 مخالفين.. والحملة تمت بمشاركة جهات عدة

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض معملاً مخالفًا لتصنيع الشعارات والأنواط العسكرية، يعمل فيه خمسة من العمالة المخالفة، تم تسليمهم للدوريات الأمنية بالمنطقة (911).

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال جولة تفتيشية، قامت بها اللجنة مساء أمس الاثنين. كما تم ضبط 800 قطعة من المستلزمات العسكرية الممنوعة، وتم مصادرتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

واشتملت هذه المضبوطات على أنواط ورتب عسكرية، وشعارات أمنية لقطاعات عسكرية مختلفة.

وجاءت هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللذين شدَّدا على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة ومكتب العمل في الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اللجنة الأمنية" بإمارة الرياض تضبط معملاً مخالفًا لتصنيع الشعارات والأنواط العسكرية
سبق

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض معملاً مخالفًا لتصنيع الشعارات والأنواط العسكرية، يعمل فيه خمسة من العمالة المخالفة، تم تسليمهم للدوريات الأمنية بالمنطقة (911).

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال جولة تفتيشية، قامت بها اللجنة مساء أمس الاثنين. كما تم ضبط 800 قطعة من المستلزمات العسكرية الممنوعة، وتم مصادرتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

واشتملت هذه المضبوطات على أنواط ورتب عسكرية، وشعارات أمنية لقطاعات عسكرية مختلفة.

وجاءت هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللذين شدَّدا على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة ومكتب العمل في الرياض.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
01:01 AM

"اللجنة الأمنية" بإمارة الرياض تضبط معملاً مخالفًا لتصنيع الشعارات والأنواط العسكرية

ضبطت 800 قطعة في مصنع يديره 5 مخالفين.. والحملة تمت بمشاركة جهات عدة

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فلاح الجوفان - الرياض
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ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض معملاً مخالفًا لتصنيع الشعارات والأنواط العسكرية، يعمل فيه خمسة من العمالة المخالفة، تم تسليمهم للدوريات الأمنية بالمنطقة (911).

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال جولة تفتيشية، قامت بها اللجنة مساء أمس الاثنين. كما تم ضبط 800 قطعة من المستلزمات العسكرية الممنوعة، وتم مصادرتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

واشتملت هذه المضبوطات على أنواط ورتب عسكرية، وشعارات أمنية لقطاعات عسكرية مختلفة.

وجاءت هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللذين شدَّدا على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة ومكتب العمل في الرياض.

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