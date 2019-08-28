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شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي امتهن السطو المسلح على المحالّ التجارية

مكون من (3) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع

صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال؛ أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من (3) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأضاف أنه تم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح في عدد من المحالّ التجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، ومحاولة الاعتداء على عاملة منزلية بعد التسلل لمنزل كفيلها.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (6) جرائم سطو باستخدام السلاح، بالإضافة لسرقة (٥) مركبات في الدمام والظهران ومحافظة الخبر، وضبط في حوزتهم سلاح ناري من نوع مسدس وقناع للوجه وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي امتهن السطو المسلح على المحالّ التجارية
سبق

صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال؛ أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من (3) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأضاف أنه تم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح في عدد من المحالّ التجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، ومحاولة الاعتداء على عاملة منزلية بعد التسلل لمنزل كفيلها.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (6) جرائم سطو باستخدام السلاح، بالإضافة لسرقة (٥) مركبات في الدمام والظهران ومحافظة الخبر، وضبط في حوزتهم سلاح ناري من نوع مسدس وقناع للوجه وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
05:44 PM
اخر تعديل
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
06:50 PM

شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي امتهن السطو المسلح على المحالّ التجارية

مكون من (3) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال؛ أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من (3) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأضاف أنه تم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح في عدد من المحالّ التجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، ومحاولة الاعتداء على عاملة منزلية بعد التسلل لمنزل كفيلها.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (6) جرائم سطو باستخدام السلاح، بالإضافة لسرقة (٥) مركبات في الدمام والظهران ومحافظة الخبر، وضبط في حوزتهم سلاح ناري من نوع مسدس وقناع للوجه وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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