"الدوسري" يزور قطاع العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة يدمه

زار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، محافظة يدمه؛ تفقد خلالها فروع التنمية الاجتماعية بمحافظة يدمة.

رافق الدوسري خلال الزيارة مديرُ مكتب العمل بمحافظة حبونا: سالم السلوم، ومفتشون من مكتب حبونا، والتقى خلالها بمديري فروع التنمية والضمان الاجتماعي، وتمت مناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بخدمة المواطنين.

واطلع الدوسري خلال الزيارة على سير العمل وإنجاز المعاملات، وتفقد مبنى الضمان الاجتماعي تحت الإنشاء؛ للوقوف على نسبة الإنجاز به، ثم قام بجولة تفتيشية على القطاعات المستهدفة بالتوطين شملت المستلزمات النسائية وقطاع الاتصالات بمحافظة يدمة؛ حيث اتضح خلال الجولة تجاوب كبير من أصحاب تلك الأنشطة.

وزار الدوسري محافظ يدمه المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، وناقش معه بعض المواضيع المتعلقة بفروع الوزارة بالمحافظة.

وفي نهاية الزيارة أشاد "الدوسري" بما شاهده من تنظيم ومستوى عالٍ في أداء العمل من قِبَل الأقسام والوحدات المختلفة، وأوصى ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء.