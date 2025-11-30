تراجع خام برنت بأكثر من 3 % قبل اجتماع "أوبك+"

تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 2.9 %

عادت أسعار النفط للتراجع خلال تعاملات الثلاثاء عقب ارتفاعها أمس، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية أن "أوميكرون" يشكل خطرًا كبيرًا للغاية، فيما صعّدت عدة دول من القيود المفروضة على السفر.

ونصحت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، الدول الأعضاء -البالغ عددهم 194 دولة- أن أي زيادة في الإصابات يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، لكنها استبعدت ربط أي وفيات حتى الآن بالمتحور الجديد.

هذا وتترقب الأسواق اجتماع "أوبك+" المنتظر هذا الأسبوع، وسط توقعات باتجاه التحالف لتعليق خططه لإضافة 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في يناير.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير 3.4 % أو 2.53 دولار عند 70.91 دولار للبرميل، في الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 2.9 % أو 2.05 دولار مسجلة 67.90 دولار للبرميل، لتصل خسائرها خلال نوفمبر حتى الآن إلى 17 %، متجهة لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ مارس 2020.