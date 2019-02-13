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أول وفاة بسبب "كورونا" في اليابان

لامرأة في الثمانينات من عمرها

أعلنت اليابان، الخميس، عن أول حالة وفاة من جراء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي: الضحية امرأة في الثمانينات من عمرها، تعيش في ولاية كاناغوا القريبة من العاصمة طوكيو.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، لم يكشف الوزير الياباني عن أي تفاصيل إضافية في مؤتمره.

اليابان حالة وفاة فيروس كورونا المستجد

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أول وفاة بسبب "كورونا" في اليابان
سبق

أعلنت اليابان، الخميس، عن أول حالة وفاة من جراء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي: الضحية امرأة في الثمانينات من عمرها، تعيش في ولاية كاناغوا القريبة من العاصمة طوكيو.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، لم يكشف الوزير الياباني عن أي تفاصيل إضافية في مؤتمره.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
04:08 PM

أول وفاة بسبب "كورونا" في اليابان

لامرأة في الثمانينات من عمرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اليابان، الخميس، عن أول حالة وفاة من جراء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي: الضحية امرأة في الثمانينات من عمرها، تعيش في ولاية كاناغوا القريبة من العاصمة طوكيو.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، لم يكشف الوزير الياباني عن أي تفاصيل إضافية في مؤتمره.

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