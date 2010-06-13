شاهد.. مدير "تعليم الأفلاج" يتابع انتظام 188 طالباً ببرنامج الفصل الصيفي

وقف على سير الدراسة داخل الفصول والقاعات وأشاد بالجاهزية والتفاعل

تابع مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم، انتظام دراسة 188 طالباً في الفصل الصيفي في ثانوية ليلى.

وقف "آل مغيرة"، خلال زيارته اليوم الخميس، على سير الدراسة وانتظام التدريس داخل الفصول والقاعات، كما التقى بقائد المدرسة ومعلميها وثمّن لهم جهودهم في تهيئة المدرسة لاستقبال الطلاب، مشيداً بمستوى الجاهزية وتفاعل الطلاب.

وكان مدير "تعليم الأفلاج" قد اعتمد الفصل الصيفي للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج من نظام المقررات، والمتعثرين من النظام الفصلي بمدرسة ثانوية ليلى للبنين وثانوية المقررات الأولى للطالبات.