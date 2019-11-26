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"العدل" تدعو المتقدمات على وظائف المرتبة الثامنة إلى المقابلة الشخصية

نوهت بضرورة مراجعتهم بوابة الوزارة والاستعلام عن النتيجة

أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف: "باحث موارد بشرية ومحاسب للنساء بالمرتبة الثامنة".

ودعت الوزارة المتقدمات على الوظائف المشار إليها والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 14 صفر 1441 هـ حتى 18 صفر 1441 هـ، إلى المقابلة الشخصية؛ مؤكدة أن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات سيبدأ من يوم الأحد الموافق 4 ربيع الآخر 1441 هـ.

ونوهت الوزارة بضرورة مراجعة المتقدمات بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والمتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

وزارة العدل وظائف

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"العدل" تدعو المتقدمات على وظائف المرتبة الثامنة إلى المقابلة الشخصية
سبق

أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف: "باحث موارد بشرية ومحاسب للنساء بالمرتبة الثامنة".

ودعت الوزارة المتقدمات على الوظائف المشار إليها والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 14 صفر 1441 هـ حتى 18 صفر 1441 هـ، إلى المقابلة الشخصية؛ مؤكدة أن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات سيبدأ من يوم الأحد الموافق 4 ربيع الآخر 1441 هـ.

ونوهت الوزارة بضرورة مراجعة المتقدمات بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والمتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:08 PM

"العدل" تدعو المتقدمات على وظائف المرتبة الثامنة إلى المقابلة الشخصية

نوهت بضرورة مراجعتهم بوابة الوزارة والاستعلام عن النتيجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,935

أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف: "باحث موارد بشرية ومحاسب للنساء بالمرتبة الثامنة".

ودعت الوزارة المتقدمات على الوظائف المشار إليها والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 14 صفر 1441 هـ حتى 18 صفر 1441 هـ، إلى المقابلة الشخصية؛ مؤكدة أن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات سيبدأ من يوم الأحد الموافق 4 ربيع الآخر 1441 هـ.

ونوهت الوزارة بضرورة مراجعة المتقدمات بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والمتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

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