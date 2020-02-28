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"المطيري" لرتبة "مقدم" بالقوات الخاصة لأمن الطرق

قلّد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء، خالد الضبيب، المقدم عادل بن عزام المطيري، مدير شؤون الأفراد رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي بترقيته إلى رتبة "مقدم".

رفع المقدم "المطيري" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الثقة الملكية الكريمة، متمنياً التوفيق والنجاح في مهام عمله برفقة زملائه.

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"المطيري" لرتبة "مقدم" بالقوات الخاصة لأمن الطرق
سبق

قلّد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء، خالد الضبيب، المقدم عادل بن عزام المطيري، مدير شؤون الأفراد رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي بترقيته إلى رتبة "مقدم".

رفع المقدم "المطيري" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الثقة الملكية الكريمة، متمنياً التوفيق والنجاح في مهام عمله برفقة زملائه.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
12:57 AM

"المطيري" لرتبة "مقدم" بالقوات الخاصة لأمن الطرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلّد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء، خالد الضبيب، المقدم عادل بن عزام المطيري، مدير شؤون الأفراد رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي بترقيته إلى رتبة "مقدم".

رفع المقدم "المطيري" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الثقة الملكية الكريمة، متمنياً التوفيق والنجاح في مهام عمله برفقة زملائه.

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