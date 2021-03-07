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"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري فاكهة من بائع متجول وهذا ما وعده به

كان قد صادفه الرئيس المصري بإحدى جولاته ولاحظ صعوبة في حركة البائع

تداولت وسائل الإعلام المصرية، فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء توقفه أمام أحد الباعة المتجولين في منطقة مدينة نصر شرقي القاهرة لشراء الفاكهة، ويبدو أن السيسي لاحظ أثناء توقفه، صعوبة في حركة البائع، ولدى تبادله أطراف الحديث معه، عَلِم بوجود مشاكل صحية في أعصاب القدم، كما عَلِم أن بيع الفاكهة هو مصدر دخله الوحيد، وليس له سكن مستقل، ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه.

على إثر ذلك، وجّه السيسي بعلاج البائع على نفقة الدولة، وبالفعل ظهر البائع في اللقطات المصورة، وهو يحصل على العلاج داخل أحد المستشفيات؛ حيث خضع للأشعة وتواصل مع الأطباء ليواصل رحلته العلاجية.

وبحسب "روسيا اليوم" قامت وزارة الصحة المصرية، بتوفير سيارة إسعاف مجهزة للبائع ونقله لمستشفى دار الشفاء، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عنه، وعن بائعيْن اثنين آخريْن وأسرهم لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة.

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"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري فاكهة من بائع متجول وهذا ما وعده به
سبق

تداولت وسائل الإعلام المصرية، فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء توقفه أمام أحد الباعة المتجولين في منطقة مدينة نصر شرقي القاهرة لشراء الفاكهة، ويبدو أن السيسي لاحظ أثناء توقفه، صعوبة في حركة البائع، ولدى تبادله أطراف الحديث معه، عَلِم بوجود مشاكل صحية في أعصاب القدم، كما عَلِم أن بيع الفاكهة هو مصدر دخله الوحيد، وليس له سكن مستقل، ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه.

على إثر ذلك، وجّه السيسي بعلاج البائع على نفقة الدولة، وبالفعل ظهر البائع في اللقطات المصورة، وهو يحصل على العلاج داخل أحد المستشفيات؛ حيث خضع للأشعة وتواصل مع الأطباء ليواصل رحلته العلاجية.

وبحسب "روسيا اليوم" قامت وزارة الصحة المصرية، بتوفير سيارة إسعاف مجهزة للبائع ونقله لمستشفى دار الشفاء، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عنه، وعن بائعيْن اثنين آخريْن وأسرهم لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
11:39 AM

"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري فاكهة من بائع متجول وهذا ما وعده به

كان قد صادفه الرئيس المصري بإحدى جولاته ولاحظ صعوبة في حركة البائع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تداولت وسائل الإعلام المصرية، فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء توقفه أمام أحد الباعة المتجولين في منطقة مدينة نصر شرقي القاهرة لشراء الفاكهة، ويبدو أن السيسي لاحظ أثناء توقفه، صعوبة في حركة البائع، ولدى تبادله أطراف الحديث معه، عَلِم بوجود مشاكل صحية في أعصاب القدم، كما عَلِم أن بيع الفاكهة هو مصدر دخله الوحيد، وليس له سكن مستقل، ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه.

على إثر ذلك، وجّه السيسي بعلاج البائع على نفقة الدولة، وبالفعل ظهر البائع في اللقطات المصورة، وهو يحصل على العلاج داخل أحد المستشفيات؛ حيث خضع للأشعة وتواصل مع الأطباء ليواصل رحلته العلاجية.

وبحسب "روسيا اليوم" قامت وزارة الصحة المصرية، بتوفير سيارة إسعاف مجهزة للبائع ونقله لمستشفى دار الشفاء، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عنه، وعن بائعيْن اثنين آخريْن وأسرهم لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة.

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