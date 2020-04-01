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أونروا: 5 ملايين دولار لمنع تفشي "كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

لتأمين الحماية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية خشية انتشار الوباء بينهم

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها قدمت لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مبلغ خمسة ملايين دولار؛ للمساهمة في الوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار "الهلال الأحمر" الفلسطيني في بيانه، إلى أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين تلقّى من "أونروا" مبلغ خمسة ملايين دولار، لتأمين الحماية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان من انتشار وباء كورونا.

وعُقد اجتماع اليوم في سفارة دولة فلسطين في بيروت، وبحث تفاصيل المساعدة المالية التي وصلت إلى وكالة "أونروا" في لبنان، وآلية توزيعها على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بمختلف مخيماتهم وتجمعاتهم ومناطقها؛ بهدف تخفيف معاناتهم في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع نسبة البطالة.

وشارك في الاجتماع: سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، ومدير وكالة أونروا في لبنان كلاودي كودورني؛ حيث جرى البحث مطولًا في كيفية توزيع المساعدة المالية.

وكالة الأمم المتحدة فيروس كورونا الجديد

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أونروا: 5 ملايين دولار لمنع تفشي "كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين بلبنان
سبق

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها قدمت لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مبلغ خمسة ملايين دولار؛ للمساهمة في الوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار "الهلال الأحمر" الفلسطيني في بيانه، إلى أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين تلقّى من "أونروا" مبلغ خمسة ملايين دولار، لتأمين الحماية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان من انتشار وباء كورونا.

وعُقد اجتماع اليوم في سفارة دولة فلسطين في بيروت، وبحث تفاصيل المساعدة المالية التي وصلت إلى وكالة "أونروا" في لبنان، وآلية توزيعها على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بمختلف مخيماتهم وتجمعاتهم ومناطقها؛ بهدف تخفيف معاناتهم في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع نسبة البطالة.

وشارك في الاجتماع: سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، ومدير وكالة أونروا في لبنان كلاودي كودورني؛ حيث جرى البحث مطولًا في كيفية توزيع المساعدة المالية.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
02:02 PM

أونروا: 5 ملايين دولار لمنع تفشي "كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

لتأمين الحماية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية خشية انتشار الوباء بينهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها قدمت لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مبلغ خمسة ملايين دولار؛ للمساهمة في الوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار "الهلال الأحمر" الفلسطيني في بيانه، إلى أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين تلقّى من "أونروا" مبلغ خمسة ملايين دولار، لتأمين الحماية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان من انتشار وباء كورونا.

وعُقد اجتماع اليوم في سفارة دولة فلسطين في بيروت، وبحث تفاصيل المساعدة المالية التي وصلت إلى وكالة "أونروا" في لبنان، وآلية توزيعها على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بمختلف مخيماتهم وتجمعاتهم ومناطقها؛ بهدف تخفيف معاناتهم في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع نسبة البطالة.

وشارك في الاجتماع: سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، ومدير وكالة أونروا في لبنان كلاودي كودورني؛ حيث جرى البحث مطولًا في كيفية توزيع المساعدة المالية.

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