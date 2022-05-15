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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

تيماء تسجّل أول حالة إصابة بكورونا

لتحتل المرتبة "4" بين محافظات تبوك

سجّلت محافظة تيماء أول حالة إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في 2 مارس الماضي؛ لتصبح محافظة تيماء رابع محافظات تبوك بعد ضباء والوجه وأملج.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فإن مدينة تبوك سجّلت 289 حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة قبل أسابيع، فيما بلغت الحالات في محافظة أملج حتى اليوم 37 حالة، وضباء 10 حالات، والوجه 4 حالات.

ووصل عدد حالات التعافي في مدينة تبوك إلى 163 حالة، فيما سجّلت محافظة الوجه ثلاث حالات تعافٍ.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الجمعة، 14 مايو 2020، تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس.

وذكر متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي؛ خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 49176 حالة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد محافظة تيماء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تيماء تسجّل أول حالة إصابة بكورونا
سبق

سجّلت محافظة تيماء أول حالة إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في 2 مارس الماضي؛ لتصبح محافظة تيماء رابع محافظات تبوك بعد ضباء والوجه وأملج.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فإن مدينة تبوك سجّلت 289 حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة قبل أسابيع، فيما بلغت الحالات في محافظة أملج حتى اليوم 37 حالة، وضباء 10 حالات، والوجه 4 حالات.

ووصل عدد حالات التعافي في مدينة تبوك إلى 163 حالة، فيما سجّلت محافظة الوجه ثلاث حالات تعافٍ.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الجمعة، 14 مايو 2020، تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس.

وذكر متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي؛ خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 49176 حالة حتى الآن.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
04:22 PM
اخر تعديل
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
06:42 PM

تيماء تسجّل أول حالة إصابة بكورونا

لتحتل المرتبة "4" بين محافظات تبوك

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
2,706

سجّلت محافظة تيماء أول حالة إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في 2 مارس الماضي؛ لتصبح محافظة تيماء رابع محافظات تبوك بعد ضباء والوجه وأملج.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فإن مدينة تبوك سجّلت 289 حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة قبل أسابيع، فيما بلغت الحالات في محافظة أملج حتى اليوم 37 حالة، وضباء 10 حالات، والوجه 4 حالات.

ووصل عدد حالات التعافي في مدينة تبوك إلى 163 حالة، فيما سجّلت محافظة الوجه ثلاث حالات تعافٍ.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الجمعة، 14 مايو 2020، تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس.

وذكر متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي؛ خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 49176 حالة حتى الآن.

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