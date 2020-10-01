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كورونا.. تحذيرات من انهيار النظام الصحي في الأردن

أمجد العضايلة: "الحكومة لا تستطيع إبقاء الحياة معطلة

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن الوضع الوبائي في الأردن خطير جداً، محذراً من احتمال انهيار النظام الصحي في المملكة.


وأضاف "العضايلة"، في مداخلة إذاعية، أنه في حال وصلت أعداد إصابات فيروس كورونا إلى أكثر من ثلاثة آلاف حالة نشطة، فإن البلاد تكون قد وصلت إلى مرحلة الخطر، وبالتالي انهيار النظام الصحي.

وأكد أن المستشفيات حتى اليوم قادرة على التعامل مع إصابات كورونا، لافتاً إلى أن 90% من الحالات ليست بحاجة إلى الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تستطيع إبقاء الحياة معطلة، وعلينا الموازنة بين الاقتصاد والصحة".

ووفق "روسيا اليوم"، أكد أن الحكومة تتعامل مع كل منطقة على حدة، مشيراً إلى أنها قد تضطر لإغلاق المناطق التي ترتفع فيها الإصابات.

وبحسب تحديث منصة كورونا التابعة لوزارة الصحة يخضع 1158 شخصاً للعلاج من الفيروس في المستشفيات، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 11825 إصابة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. تحذيرات من انهيار النظام الصحي في الأردن
سبق

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن الوضع الوبائي في الأردن خطير جداً، محذراً من احتمال انهيار النظام الصحي في المملكة.


وأضاف "العضايلة"، في مداخلة إذاعية، أنه في حال وصلت أعداد إصابات فيروس كورونا إلى أكثر من ثلاثة آلاف حالة نشطة، فإن البلاد تكون قد وصلت إلى مرحلة الخطر، وبالتالي انهيار النظام الصحي.

وأكد أن المستشفيات حتى اليوم قادرة على التعامل مع إصابات كورونا، لافتاً إلى أن 90% من الحالات ليست بحاجة إلى الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تستطيع إبقاء الحياة معطلة، وعلينا الموازنة بين الاقتصاد والصحة".

ووفق "روسيا اليوم"، أكد أن الحكومة تتعامل مع كل منطقة على حدة، مشيراً إلى أنها قد تضطر لإغلاق المناطق التي ترتفع فيها الإصابات.

وبحسب تحديث منصة كورونا التابعة لوزارة الصحة يخضع 1158 شخصاً للعلاج من الفيروس في المستشفيات، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 11825 إصابة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
01:43 PM

كورونا.. تحذيرات من انهيار النظام الصحي في الأردن

أمجد العضايلة: "الحكومة لا تستطيع إبقاء الحياة معطلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن الوضع الوبائي في الأردن خطير جداً، محذراً من احتمال انهيار النظام الصحي في المملكة.


وأضاف "العضايلة"، في مداخلة إذاعية، أنه في حال وصلت أعداد إصابات فيروس كورونا إلى أكثر من ثلاثة آلاف حالة نشطة، فإن البلاد تكون قد وصلت إلى مرحلة الخطر، وبالتالي انهيار النظام الصحي.

وأكد أن المستشفيات حتى اليوم قادرة على التعامل مع إصابات كورونا، لافتاً إلى أن 90% من الحالات ليست بحاجة إلى الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تستطيع إبقاء الحياة معطلة، وعلينا الموازنة بين الاقتصاد والصحة".

ووفق "روسيا اليوم"، أكد أن الحكومة تتعامل مع كل منطقة على حدة، مشيراً إلى أنها قد تضطر لإغلاق المناطق التي ترتفع فيها الإصابات.

وبحسب تحديث منصة كورونا التابعة لوزارة الصحة يخضع 1158 شخصاً للعلاج من الفيروس في المستشفيات، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 11825 إصابة.

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