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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

مصر: تسجيل 398 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة

إجمالي حالات الوفاة 571 حالة والشفاء 2626 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 15 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 10829 حالة؛ من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وزارة الصحة المصرية فيروس كورونا الجديد

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مصر: تسجيل 398 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 15 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 10829 حالة؛ من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
07:02 PM

مصر: تسجيل 398 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة

إجمالي حالات الوفاة 571 حالة والشفاء 2626 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 15 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 10829 حالة؛ من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

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