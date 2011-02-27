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"السند" يفتتح مبنى "هيئة أبحر الشمالية" بجدة والمعرض التوعوي

ضِمن استراتيجية إحلال المباني المملوكة للرئاسة مكان المستأجرة

افتتح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مبنى مركز هيئة أبحر الشمالية بمحافظة جدة، ودشن المعرض التوعوي بالمركز، والذي ضم عدداً من الأركان والوسائل التوعوية والتوجيهية.

وبيّن "السند" أثناء الافتتاح أن المركز يمثل صورة للمشاريع التي نفّذتها الرئاسة العامة لتلبي احتياجات العمل؛ مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر أحد ثمار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وأوضح الدكتور "السند" أن هذا الافتتاح لمشروع مركز هيئة أبحر الشمالية؛ يأتي استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتفقد المشروعات في مناطق المملكة، وافتتاحها.

وتابع: يهدف تدشين هذه المشاريع إلى إحلال المباني المملوكة للرئاسة مكان المستأجرة، وتوفير البيئة المناسبة واللائقة للعاملين؛ حيث تحتوي هذه المشروعات على المتطلبات التي تحتاجها بيئة العمل والعاملين؛ بناء على تصاميم نموذجية معتمدة من قِبَل جهات الاختصاص بالرئاسة، والتي تشمل بهواً رئيسياً في كل مبنى، ومكاتب إدارية، وغرفة اجتماعات، وقاعة محاضرات رئيسية، وملاحق ومعارض توعوية.

حضر الافتتاح مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري وجمع من مسؤولي الفرع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السند" يفتتح مبنى "هيئة أبحر الشمالية" بجدة والمعرض التوعوي
سبق

افتتح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مبنى مركز هيئة أبحر الشمالية بمحافظة جدة، ودشن المعرض التوعوي بالمركز، والذي ضم عدداً من الأركان والوسائل التوعوية والتوجيهية.

وبيّن "السند" أثناء الافتتاح أن المركز يمثل صورة للمشاريع التي نفّذتها الرئاسة العامة لتلبي احتياجات العمل؛ مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر أحد ثمار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وأوضح الدكتور "السند" أن هذا الافتتاح لمشروع مركز هيئة أبحر الشمالية؛ يأتي استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتفقد المشروعات في مناطق المملكة، وافتتاحها.

وتابع: يهدف تدشين هذه المشاريع إلى إحلال المباني المملوكة للرئاسة مكان المستأجرة، وتوفير البيئة المناسبة واللائقة للعاملين؛ حيث تحتوي هذه المشروعات على المتطلبات التي تحتاجها بيئة العمل والعاملين؛ بناء على تصاميم نموذجية معتمدة من قِبَل جهات الاختصاص بالرئاسة، والتي تشمل بهواً رئيسياً في كل مبنى، ومكاتب إدارية، وغرفة اجتماعات، وقاعة محاضرات رئيسية، وملاحق ومعارض توعوية.

حضر الافتتاح مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري وجمع من مسؤولي الفرع.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
12:27 PM

"السند" يفتتح مبنى "هيئة أبحر الشمالية" بجدة والمعرض التوعوي

ضِمن استراتيجية إحلال المباني المملوكة للرئاسة مكان المستأجرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مبنى مركز هيئة أبحر الشمالية بمحافظة جدة، ودشن المعرض التوعوي بالمركز، والذي ضم عدداً من الأركان والوسائل التوعوية والتوجيهية.

وبيّن "السند" أثناء الافتتاح أن المركز يمثل صورة للمشاريع التي نفّذتها الرئاسة العامة لتلبي احتياجات العمل؛ مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر أحد ثمار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وأوضح الدكتور "السند" أن هذا الافتتاح لمشروع مركز هيئة أبحر الشمالية؛ يأتي استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتفقد المشروعات في مناطق المملكة، وافتتاحها.

وتابع: يهدف تدشين هذه المشاريع إلى إحلال المباني المملوكة للرئاسة مكان المستأجرة، وتوفير البيئة المناسبة واللائقة للعاملين؛ حيث تحتوي هذه المشروعات على المتطلبات التي تحتاجها بيئة العمل والعاملين؛ بناء على تصاميم نموذجية معتمدة من قِبَل جهات الاختصاص بالرئاسة، والتي تشمل بهواً رئيسياً في كل مبنى، ومكاتب إدارية، وغرفة اجتماعات، وقاعة محاضرات رئيسية، وملاحق ومعارض توعوية.

حضر الافتتاح مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري وجمع من مسؤولي الفرع.

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