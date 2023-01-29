عن "اللوجستي" الذي أطلقه ولي العهد .. "العامودي": أهميته فيما سيلمسه المواطن

أكّد أنه يرفع ترتيب المملكة في مؤشر الأداء وقال: "فسح" قلّصت بقاء الحاوية لـ 5 أيام

أكّد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي؛ لـ "سبق"، أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي دشّنه، أمس، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يعد أحد أهم وأكبر برامج "رؤية المملكة 2030"، وسيكون أساسياً لرفع ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي دعماً للاقتصاد الوطني؛ ليكون رافداً يسهم في الناتج المحلي، لافتاً إلى أن ترتيب المملكة في المؤشر الدولي كان (52) وأصبحنا في المرتبة (55) عام 2018.

وقال الوزير في ردّه على تساؤل "سبق"، حول أهمية الترتيب الدولي للمملكة في مؤشر الأداء اللوجستي؛ وذلك على هامش حفل إطلاق وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية #برنامج_تطوير_الصناعة_الوطنية_والخدمات_اللوجستية #NIDLP في فندق الريتز كارلتون الرياض، أمس، إن "مؤشر الأداء اللوجستي يصدر كل سنتين من البنك الدولي، وهو استطلاع يعتمد على إحساس الأشخاص حول الأداء اللوجستي في المملكة".

واستدرك وزير النقل وقال: "لكن لو نظرنا إلى مؤشر الأداء اللوجستي المحلي للشركات السعودية العاملة في المملكة لوجدناه في مستويات مرتفعة"، معتبراً أن "الصدى الدولي للتغييرات التي حدثت في السعودية حول أداء المنصة اللوجستية لم يأخذ الصدى المطلوب والمستوى المأمول.

وأضاف: "لكن الأهم أن نقيس كدولة مؤشرات أداء لوجستي ملموسة"، مشيراً إلى نجاح منصة "فسح" في تقليص متوسط مدة بقاء الحاوية من 12 - 14 يوماً إلى 5 أيام.

وأردف: "هذا مؤشر أداء ملموس وليس انطباع أشخاص؛ فالمهم أن يكون هناك تغييرٌ على أرض الواقع يلمسه التاجر ويلمسه فيما بعد المواطن".

وكان "العامودي"؛ في تصريحات سابقة، قد أكّد أن وزارة النقل تعمل على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وشدّد على أن كل الإجراءات المعقدة والمتعبة التي كانت مستخدمة في قطاع الجمارك والنقل أصبحت من الماضي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ إلى 3 أيام، وهو ما يقلص حجم المصروفات ويزيد من حجم الاستثمار في المملكة.