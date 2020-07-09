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9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة، بينها تنبيه متقدم لمكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (نجران وجازان والباحة والشرقية والشمالية وعسير والرياض والمدينة المنورة).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات والقنفذة والليث، وتبدأ الساعة الـ 09،00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنيه، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حبونا وخباش ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبهت منطقة الباحة بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 13.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة وطريب، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبه آخر لمنطقة عسير ذكرت الهيئة أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وبيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة جازان سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والدائر وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.


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9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة، بينها تنبيه متقدم لمكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (نجران وجازان والباحة والشرقية والشمالية وعسير والرياض والمدينة المنورة).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات والقنفذة والليث، وتبدأ الساعة الـ 09،00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنيه، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حبونا وخباش ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبهت منطقة الباحة بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 13.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة وطريب، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبه آخر لمنطقة عسير ذكرت الهيئة أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وبيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة جازان سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والدائر وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.


09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
01:18 AM

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة، بينها تنبيه متقدم لمكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (نجران وجازان والباحة والشرقية والشمالية وعسير والرياض والمدينة المنورة).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات والقنفذة والليث، وتبدأ الساعة الـ 09،00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنيه، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حبونا وخباش ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبهت منطقة الباحة بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 13.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة وطريب، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبه آخر لمنطقة عسير ذكرت الهيئة أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وبيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة جازان سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والدائر وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.


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