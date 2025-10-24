قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود.

الأمن يقبض على شخص دهس عامل محطة وقود عبدالله البرقاوي سبق 2019-10-23 قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود. وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 03:30 PM

الأمن يقبض على شخص دهس عامل محطة وقود حاول الفرار ومقطع فيديو متداول وثق الحادثة





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قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة.