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الأمن يقبض على شخص دهس عامل محطة وقود

حاول الفرار ومقطع فيديو متداول وثق الحادثة

قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة.

الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن يقبض على شخص دهس عامل محطة وقود
سبق

قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
03:30 PM

الأمن يقبض على شخص دهس عامل محطة وقود

حاول الفرار ومقطع فيديو متداول وثق الحادثة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
11
35,750

قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة.

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