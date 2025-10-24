الأمن يقبض على شخص دهس عامل محطة وقود

قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة.
قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة.الجهات الأمنية الرياض
قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة.
قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخص أقدم على دهس عامل محطة وقود في حي النسيم بالرياض، عند محاولته الفرار من المحطة بعد تعبئته للوقود.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثق الحادثة.