باكستان تدين إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ وطائرات مفخخة تجاه المملكة

دعت للوقف الفوري لمثل هذه الهجمات وجددت دعمها الكامل وتضامنها مع السعودية

أدانت باكستان بشدة عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار مفخخة مؤخراً تجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تقدر الاعتراض الناجح للصواريخ والطائرات المفخخة، مما حال دون وقوع خسائر في أرواح الأبرياء.

وأضاف البيان أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.