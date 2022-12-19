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"هدف" يوقع مذكرة مع "المالية" لتدريب الكوادر الوطنية عبر "دروب"

لتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية عبر بر نامج إلكتروني

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مع وزارة المالية مذكرة تعاون، في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع المالي، وإعدادها لسوق العمل، من خلال إقامة برامج تدريبية إلكترونية في ذات القطاع على منصة "دروب" باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ومساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية عبدالرحمن بن عبدالله السكران.

وتهدف مذكرة التعاون، إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في القطاع المالي، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، بما يسهم في تحقيق أحد أهداف الوزارة المتمثل في تطوير الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة.

وبموجب مذكرة التعاون، يتيح "هدف" صفحة خاصة بالبرامج التدريبية الإلكترونية على منصة "دروب"، تتيح لوزارة المالية تقديم برامج تدريب إلكترونية وعرضها مباشرة على المنصة، كما سيتولى "هدف" تطبيق معايير جودة بناء البرامج التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى "دروب" على البرامج التدريبية المقدمة من وزارة المالية، بالإضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير البرامج التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة "دروب".

ويأتي برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، لهدف تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد "دروب" برنامجًا شاملاً، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع برنامج "دروب" بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية وزارة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يوقع مذكرة مع "المالية" لتدريب الكوادر الوطنية عبر "دروب"
سبق

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مع وزارة المالية مذكرة تعاون، في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع المالي، وإعدادها لسوق العمل، من خلال إقامة برامج تدريبية إلكترونية في ذات القطاع على منصة "دروب" باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ومساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية عبدالرحمن بن عبدالله السكران.

وتهدف مذكرة التعاون، إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في القطاع المالي، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، بما يسهم في تحقيق أحد أهداف الوزارة المتمثل في تطوير الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة.

وبموجب مذكرة التعاون، يتيح "هدف" صفحة خاصة بالبرامج التدريبية الإلكترونية على منصة "دروب"، تتيح لوزارة المالية تقديم برامج تدريب إلكترونية وعرضها مباشرة على المنصة، كما سيتولى "هدف" تطبيق معايير جودة بناء البرامج التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى "دروب" على البرامج التدريبية المقدمة من وزارة المالية، بالإضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير البرامج التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة "دروب".

ويأتي برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، لهدف تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد "دروب" برنامجًا شاملاً، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع برنامج "دروب" بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
02:34 PM

"هدف" يوقع مذكرة مع "المالية" لتدريب الكوادر الوطنية عبر "دروب"

لتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية عبر بر نامج إلكتروني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مع وزارة المالية مذكرة تعاون، في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع المالي، وإعدادها لسوق العمل، من خلال إقامة برامج تدريبية إلكترونية في ذات القطاع على منصة "دروب" باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ومساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية عبدالرحمن بن عبدالله السكران.

وتهدف مذكرة التعاون، إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في القطاع المالي، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، بما يسهم في تحقيق أحد أهداف الوزارة المتمثل في تطوير الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة.

وبموجب مذكرة التعاون، يتيح "هدف" صفحة خاصة بالبرامج التدريبية الإلكترونية على منصة "دروب"، تتيح لوزارة المالية تقديم برامج تدريب إلكترونية وعرضها مباشرة على المنصة، كما سيتولى "هدف" تطبيق معايير جودة بناء البرامج التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى "دروب" على البرامج التدريبية المقدمة من وزارة المالية، بالإضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير البرامج التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة "دروب".

ويأتي برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، لهدف تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد "دروب" برنامجًا شاملاً، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع برنامج "دروب" بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات.

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