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تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت

"الأرصاد": انخفاض الحرارة دون الصفر وغبار وأتربة ورياح نشطة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجود حالة من التقلبات الجوية تشهدها بعض مناطق المملكة، خلال يومي الجمعة والسبت، تؤدي إلى انخفاض للحرارة على معظم المناطق، بدءاً من مساء السبت.

وقد تصل الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي، خاصة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 45 كم/ س مثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار يومي الجمعة والسبت على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف والرياض وحائل والقصيم والشرقية وتبوك ومكة المكرمة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التقلبات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت
سبق

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجود حالة من التقلبات الجوية تشهدها بعض مناطق المملكة، خلال يومي الجمعة والسبت، تؤدي إلى انخفاض للحرارة على معظم المناطق، بدءاً من مساء السبت.

وقد تصل الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي، خاصة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 45 كم/ س مثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار يومي الجمعة والسبت على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف والرياض وحائل والقصيم والشرقية وتبوك ومكة المكرمة.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
03:22 PM

تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت

"الأرصاد": انخفاض الحرارة دون الصفر وغبار وأتربة ورياح نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجود حالة من التقلبات الجوية تشهدها بعض مناطق المملكة، خلال يومي الجمعة والسبت، تؤدي إلى انخفاض للحرارة على معظم المناطق، بدءاً من مساء السبت.

وقد تصل الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي، خاصة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأضافت "الأرصاد": تشير التوقعات إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 45 كم/ س مثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار يومي الجمعة والسبت على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف والرياض وحائل والقصيم والشرقية وتبوك ومكة المكرمة.

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