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بالفيديو .. المقدِّم الحارثي يرتجل قصيدة شعرية أمام خادم الحرمين الشريفين

بحضور ولي العهد والمفتي ورئيس اليمن والأمراء والعلماء والمشايخ

ارتجل المقدِّم مشعل الحارثي قصيدة شعرية أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، وذلك خلال استقباله - حفظه الله - بقصر منى اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

كما حضر الاستقبال الأمراء، والمفتي العام للسعودية، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في السعودية المشاركة في الحج.

وقد نوه الحارثي في قصيدته بنجاح قمم مكة الثلاث "الخليجية والعربية والإسلامية" التي دعا إليها خادم الحرمين لجمع كلمة الأمة، وتوحيد صفها.

وجاء ضمن قصيدته الحماسية التي نالت إعجاب واستحسان الحضور: "يا ملكنا في إيدك شد الخطام والعقيدة بالرجال الصادقين * مملكتنا في هوانا ما تلام ومهرها الدم الحمر والأحمرين * مملكتك إلي تسر الناظرين جاك منا عهدها والالتزام والكتاب اللي عليه مبايعين * ما نعرضها دروب الانقسام ولا نخوض بها حروب الخاسرين".

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. المقدِّم الحارثي يرتجل قصيدة شعرية أمام خادم الحرمين الشريفين
سبق

ارتجل المقدِّم مشعل الحارثي قصيدة شعرية أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، وذلك خلال استقباله - حفظه الله - بقصر منى اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

كما حضر الاستقبال الأمراء، والمفتي العام للسعودية، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في السعودية المشاركة في الحج.

وقد نوه الحارثي في قصيدته بنجاح قمم مكة الثلاث "الخليجية والعربية والإسلامية" التي دعا إليها خادم الحرمين لجمع كلمة الأمة، وتوحيد صفها.

وجاء ضمن قصيدته الحماسية التي نالت إعجاب واستحسان الحضور: "يا ملكنا في إيدك شد الخطام والعقيدة بالرجال الصادقين * مملكتنا في هوانا ما تلام ومهرها الدم الحمر والأحمرين * مملكتك إلي تسر الناظرين جاك منا عهدها والالتزام والكتاب اللي عليه مبايعين * ما نعرضها دروب الانقسام ولا نخوض بها حروب الخاسرين".

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
09:19 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:07 AM

بالفيديو .. المقدِّم الحارثي يرتجل قصيدة شعرية أمام خادم الحرمين الشريفين

بحضور ولي العهد والمفتي ورئيس اليمن والأمراء والعلماء والمشايخ

A A A
عبدالحكيم شار - مكة المكرمة
8
20,816

ارتجل المقدِّم مشعل الحارثي قصيدة شعرية أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، وذلك خلال استقباله - حفظه الله - بقصر منى اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

كما حضر الاستقبال الأمراء، والمفتي العام للسعودية، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في السعودية المشاركة في الحج.

وقد نوه الحارثي في قصيدته بنجاح قمم مكة الثلاث "الخليجية والعربية والإسلامية" التي دعا إليها خادم الحرمين لجمع كلمة الأمة، وتوحيد صفها.

وجاء ضمن قصيدته الحماسية التي نالت إعجاب واستحسان الحضور: "يا ملكنا في إيدك شد الخطام والعقيدة بالرجال الصادقين * مملكتنا في هوانا ما تلام ومهرها الدم الحمر والأحمرين * مملكتك إلي تسر الناظرين جاك منا عهدها والالتزام والكتاب اللي عليه مبايعين * ما نعرضها دروب الانقسام ولا نخوض بها حروب الخاسرين".

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