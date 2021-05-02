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"البيئة" تكثّف أعمال مكافحة نواقل الأمراض في العاصمة المقدسة

مسح موسع لرصد التجمعات المائية والمستنقعات التي تكونت بعد الأمطار

كثفت فرق مكافحة الرش بالعاصمة المقدسة أعمالها في رش ومكافحة نواقل الأمراض، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.

وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن الوزارة تسهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض بعد الحالة المطرية للمحافظة.

وأوضح أنه تم عمل مسح موسع للعاصمة المقدسة لرصد التجمعات المائية والمستنقعات التي تكونت بعد الحالة المطرية التي مرت بها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وأفاد الغامدي بأنه تم رصد عدد من المستنقعات في أماكن مختلفة جارٍ العمل عليها وفق آلية أعمال المكافحة المعتمدة، ويأتي ذلك ضمن أعمال مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المستمرة في رصد ومكافحة أماكن تكاثر نواقل الأمراض، مثل البعوض وغيرها من النواقل التي تشكّل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان وفق البرنامج المُعدّ لذلك، مبيناً أن أعمال الرش تجري بصورة دورية في نطاق عمل المكتب مع التركيز على مناطق تجمعات المياه.

مكافحة الرش العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تكثّف أعمال مكافحة نواقل الأمراض في العاصمة المقدسة
سبق

كثفت فرق مكافحة الرش بالعاصمة المقدسة أعمالها في رش ومكافحة نواقل الأمراض، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.

وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن الوزارة تسهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض بعد الحالة المطرية للمحافظة.

وأوضح أنه تم عمل مسح موسع للعاصمة المقدسة لرصد التجمعات المائية والمستنقعات التي تكونت بعد الحالة المطرية التي مرت بها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وأفاد الغامدي بأنه تم رصد عدد من المستنقعات في أماكن مختلفة جارٍ العمل عليها وفق آلية أعمال المكافحة المعتمدة، ويأتي ذلك ضمن أعمال مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المستمرة في رصد ومكافحة أماكن تكاثر نواقل الأمراض، مثل البعوض وغيرها من النواقل التي تشكّل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان وفق البرنامج المُعدّ لذلك، مبيناً أن أعمال الرش تجري بصورة دورية في نطاق عمل المكتب مع التركيز على مناطق تجمعات المياه.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
08:29 PM

"البيئة" تكثّف أعمال مكافحة نواقل الأمراض في العاصمة المقدسة

مسح موسع لرصد التجمعات المائية والمستنقعات التي تكونت بعد الأمطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كثفت فرق مكافحة الرش بالعاصمة المقدسة أعمالها في رش ومكافحة نواقل الأمراض، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.

وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن الوزارة تسهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض بعد الحالة المطرية للمحافظة.

وأوضح أنه تم عمل مسح موسع للعاصمة المقدسة لرصد التجمعات المائية والمستنقعات التي تكونت بعد الحالة المطرية التي مرت بها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وأفاد الغامدي بأنه تم رصد عدد من المستنقعات في أماكن مختلفة جارٍ العمل عليها وفق آلية أعمال المكافحة المعتمدة، ويأتي ذلك ضمن أعمال مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المستمرة في رصد ومكافحة أماكن تكاثر نواقل الأمراض، مثل البعوض وغيرها من النواقل التي تشكّل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان وفق البرنامج المُعدّ لذلك، مبيناً أن أعمال الرش تجري بصورة دورية في نطاق عمل المكتب مع التركيز على مناطق تجمعات المياه.

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