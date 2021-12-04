في ختام بطولة رمي السهام للسيدات.. الثلاثي ينتزع الذهـب

تَوج مشعل الحكير رئيسُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام، الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات بطولة رمي السهام الختامية للسيدات، التي نظّمها اتحاد اللعبـة على ميدان نادي الرياض، بمشاركة 28 رامية تَنافسن في ثلاث فئات.

وانتزعت الرامية "دلال المقيرن" ذهبية منافسات القوس الأولمبي مسافة 70م، وحلت في المركز الثاني "هيفاء الخنيزان"؛ فيما جاءت الرامية "شادن المرشود" في المركز الثـالث.

وفي منافسات مسافة 30م حققت الرامية "نيديا أسبينوزا" المركز الأول بعد فوزها على "سمى كنفر" التي حلت ثانيًا؛ فيما فازت بالبرونزية "صبا الرشيد".

وفازت الرامية "روعة متبولي" بالمركز الأول في منافسات 18م، وذهبت الميدالية الفضية للرامية "المها المضيان"، وجاءت في المركز الثالث الرامية "جواهر الودعاني".

وفي ختام يوم التتويج، كرّم الحكير حكام البطولة واللجان العاملة، كما قدّم شكره لكل المنظمين الذين عملوا في بطولات السيدات خلال الموسم الحالي 2021م.