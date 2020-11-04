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رغم استمرار الفرز.. زعيم أوروبي يهنئ "ترامب" بـ"فوزه"

قدّم التهنئة للحزب الجمهوري على النتائج القوية في أمريكا

هنأ رئيس وزراء سلوفينيا غانيز غانزا، دونالد ترامب، على ما وصفه في تغريدة على "تويتر"، بـ"فوز واضح" في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يقدم على هذه الخطوة.

ووفق وكالة "رويترز"، قال زعيم سلوفينيا الدولة الصغيرة مسقط رأس السيدة الأولى ميلانيا ترامب: الواضح تماماً أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى.

وأضاف "غانزا" السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لـ"ترامب" قبل الانتخابات: تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة.

رئيس وزراء سلوفينيا غانيز غانزا

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رغم استمرار الفرز.. زعيم أوروبي يهنئ "ترامب" بـ"فوزه"
سبق

هنأ رئيس وزراء سلوفينيا غانيز غانزا، دونالد ترامب، على ما وصفه في تغريدة على "تويتر"، بـ"فوز واضح" في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يقدم على هذه الخطوة.

ووفق وكالة "رويترز"، قال زعيم سلوفينيا الدولة الصغيرة مسقط رأس السيدة الأولى ميلانيا ترامب: الواضح تماماً أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى.

وأضاف "غانزا" السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لـ"ترامب" قبل الانتخابات: تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
02:50 PM

رغم استمرار الفرز.. زعيم أوروبي يهنئ "ترامب" بـ"فوزه"

قدّم التهنئة للحزب الجمهوري على النتائج القوية في أمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ رئيس وزراء سلوفينيا غانيز غانزا، دونالد ترامب، على ما وصفه في تغريدة على "تويتر"، بـ"فوز واضح" في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يقدم على هذه الخطوة.

ووفق وكالة "رويترز"، قال زعيم سلوفينيا الدولة الصغيرة مسقط رأس السيدة الأولى ميلانيا ترامب: الواضح تماماً أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى.

وأضاف "غانزا" السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لـ"ترامب" قبل الانتخابات: تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة.

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