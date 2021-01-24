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تحت رعاية وزير الرياضة غدًا.. انطلاق فعاليات "يوم المهنة الرياضي"

تهدف لتوفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تنطلق غدًا، فعاليات اليوم الأول من مبادرة "يوم المهنة الرياضي"، التي ينظمها معهد إعداد القادة، وتقام على مدار ثلاثة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، من الساعة 10:00 صباحًا إلى 9:00 مساءً.

وتشمل مبادرة "يوم المهنة الرياضي" التي تعد إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة"، إقامة 26 ورشة عمل، بواقع 9 ورش في اليومين الأول والثاني، و8 في اليوم الختامي، إضافة إلى معارض التوظيف والتواصل المهني المباشر، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة؛ سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتضمّن مبادرة "يوم المهنة الرياضي" إقامة عدة فعاليات مصاحبة؛ منها: تجربة المقابلات الوظيفية الافتراضية للمشاركين، وتجارب التعليق على المباريات.

وكانت مبادرة "يوم المهنة الرياضي" قد شهدت خلال الفترة الماضية، تفاعلًا كبيرًا من الجهات الرياضية الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة، حيث شاركت أكثر من 80 جهة بأكثر من 1250 فرصة عمل، تنوعت بين مجالات تجاوزت 20 مجالًا، يأتي في مقدمتها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من الأندية والاتحادات الرياضية، إضافةً إلى عدد من المؤسسات الرياضية الخاصة؛ رغبةً من هذه الجهات في فتح قنوات اتصال مع الشباب والشابات أصحاب الخبرة والكفاءة، والراغبين بالدخول في سوق العمل الرياضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحت رعاية وزير الرياضة غدًا.. انطلاق فعاليات "يوم المهنة الرياضي"
سبق

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تنطلق غدًا، فعاليات اليوم الأول من مبادرة "يوم المهنة الرياضي"، التي ينظمها معهد إعداد القادة، وتقام على مدار ثلاثة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، من الساعة 10:00 صباحًا إلى 9:00 مساءً.

وتشمل مبادرة "يوم المهنة الرياضي" التي تعد إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة"، إقامة 26 ورشة عمل، بواقع 9 ورش في اليومين الأول والثاني، و8 في اليوم الختامي، إضافة إلى معارض التوظيف والتواصل المهني المباشر، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة؛ سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتضمّن مبادرة "يوم المهنة الرياضي" إقامة عدة فعاليات مصاحبة؛ منها: تجربة المقابلات الوظيفية الافتراضية للمشاركين، وتجارب التعليق على المباريات.

وكانت مبادرة "يوم المهنة الرياضي" قد شهدت خلال الفترة الماضية، تفاعلًا كبيرًا من الجهات الرياضية الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة، حيث شاركت أكثر من 80 جهة بأكثر من 1250 فرصة عمل، تنوعت بين مجالات تجاوزت 20 مجالًا، يأتي في مقدمتها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من الأندية والاتحادات الرياضية، إضافةً إلى عدد من المؤسسات الرياضية الخاصة؛ رغبةً من هذه الجهات في فتح قنوات اتصال مع الشباب والشابات أصحاب الخبرة والكفاءة، والراغبين بالدخول في سوق العمل الرياضي.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
05:39 PM

تحت رعاية وزير الرياضة غدًا.. انطلاق فعاليات "يوم المهنة الرياضي"

تهدف لتوفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تنطلق غدًا، فعاليات اليوم الأول من مبادرة "يوم المهنة الرياضي"، التي ينظمها معهد إعداد القادة، وتقام على مدار ثلاثة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، من الساعة 10:00 صباحًا إلى 9:00 مساءً.

وتشمل مبادرة "يوم المهنة الرياضي" التي تعد إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة"، إقامة 26 ورشة عمل، بواقع 9 ورش في اليومين الأول والثاني، و8 في اليوم الختامي، إضافة إلى معارض التوظيف والتواصل المهني المباشر، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة؛ سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتضمّن مبادرة "يوم المهنة الرياضي" إقامة عدة فعاليات مصاحبة؛ منها: تجربة المقابلات الوظيفية الافتراضية للمشاركين، وتجارب التعليق على المباريات.

وكانت مبادرة "يوم المهنة الرياضي" قد شهدت خلال الفترة الماضية، تفاعلًا كبيرًا من الجهات الرياضية الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة، حيث شاركت أكثر من 80 جهة بأكثر من 1250 فرصة عمل، تنوعت بين مجالات تجاوزت 20 مجالًا، يأتي في مقدمتها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من الأندية والاتحادات الرياضية، إضافةً إلى عدد من المؤسسات الرياضية الخاصة؛ رغبةً من هذه الجهات في فتح قنوات اتصال مع الشباب والشابات أصحاب الخبرة والكفاءة، والراغبين بالدخول في سوق العمل الرياضي.

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